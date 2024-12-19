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血壓飆高猝死機率增 名醫提醒進補避免高鈉

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
湯、加工製品等鈉含量都很高，要減少攝取，避免血壓浮動得太厲害。本報資料照片
湯、加工製品等鈉含量都很高，要減少攝取，避免血壓浮動得太厲害。本報資料照片

冷氣團大發威，這幾天已導致逾百人OHCA（心肺功能停止）送醫，當溫度急降，容易出現腦中風、心肌梗塞，甚至主動脈剝離等心血管事件，提醒慢性病患者要控制身體數值，尤其高血壓族群「藥不能停」，也避免吃太油太鹹，冬令進補時如湯、加工食品等高鈉含量品項要減少攝取，避免讓血壓浮動得太厲害，也要做好頭頸、軀幹、四肢保暖

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，「猝死」是指非預期死亡，在這類天氣或溫差變化劇烈時常會發生，尤其天氣突然變冷，如有胸悶、胸痛、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、喘不過氣、盜汗或異常虛弱等症狀，要特別注意，可能是心臟疾病警訊。  

血壓控制非常重要，林謂文說，高血壓、高血糖及高血脂等三高患者，尤其有高血壓的民眾，這段時間血壓波動劇烈，難以控制時，也會增加血管意外事件，除了按醫囑吃藥不能停外，沒辦法控制時，還是要盡快就醫由醫師調整藥物，讓血壓控制得更好，飲食上也避免吃太油、太鹹，這段時間很多人冬令進補，會選擇燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等鍋物，提醒民眾，湯、加工製品等鈉含量都很高，要減少攝取，避免血壓浮動得太厲害。  

這兩天冷氣團發威，很多人感受到涼意，尤其中老年、三高等心血管疾病患者，對溫度耐受性沒這麼好，溫度急降時，會刺激交感神經血管收縮，導致心跳變化、血壓上升，血壓波動劇烈時，血管意外事件就會發生，如腦中風、腦出血、心肌梗塞，甚至主動脈剝離等，高風險族群要做好保暖，如口罩、毛帽、耳罩、圍巾、高領毛衣等。  

尤其從溫暖的環境到較冷的環境，皮膚表面接觸到冷空氣時，血管一收縮、血壓突然上升可能出現意外，林謂文提醒，晚上睡前要做好保暖，例如穿襪子睡覺，清晨起床時很冷，也不要突然離開被窩，建議可做暖身操，或喝溫開水等舉動，慢慢起來以避免頭暈導致跌倒等狀況。  

保暖 冷氣團 腦中風

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