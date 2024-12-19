內政委員召委未現身 藍綠互嗆議事空轉

立法院內政委員會上午審查114年度中央政府總預算案，關於客家委員會及所屬部分，卻因召委徐欣瑩遲未現身，國民黨欲推黃建賓代理召委，遭民進黨質疑不合議事規則，立委吳思瑤批這是「搞政變」，徐欣瑩「神隱」、「畏罪潛逃」，雙方僵持不下，上午內政委員會在爭吵中度過。

會議原定9時召開，有民進黨立委在9時6分時走上主席台表示，「周一9時3分會議已經結束了，現在到了9時6分，客委會官員都在現場，怎麼還沒開始」，要大家協尋召委徐欣瑩。接著國民黨立委黃建賓走上主席台，表示徐欣瑩感冒，由他代理今天的主席。民進黨立委立刻鼓譟表示抗議，並走上主席台高舉標語「客委會預算遲遲不審」。立委王美惠表示，昨天另一名召委張宏陸不能代理主持，「今天國民黨愛怎麼搞就怎麼搞？」立法院組織法明確規定，要代理必須經過委員會同意。