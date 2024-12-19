衝刺自來水普及率 政院拍板5年106億強化地區供水

截至2024年上半年，全台自來水普及率已達95.81%，行政院會拍板「無自來水供水改善計畫」第五期，預計未來5年投入106億元經費，惠及6萬戶，並擬定加大投資、分區評比、提高誘因及改善道路平整度4大策略，針對低、中低收入戶將全額補助裝設外線費用，普及率低地區則增加補助。

經濟部自2002年起推動供水改善計畫，每年預算從2.5億元增至21.76億元，至今全國自來水普及率已由90.80%提升至95.81%。據統計，屏東縣從49.39%提至71.53%，偏鄉地區如新北市樹林區坡內里、台中市大甲區銅安里及苗栗苑裡鎮等地居民也終於接通自來水，展現政府政策成效。

為持續提升自來水普及率，經濟部將透過無自來水地區供水改善計畫，採4策略，首先是「政府加大投資」擴大挹注經費、挹注花東基金；並採「分區評比」，原民部落、水庫集水區周邊、花東地區等，普及率計算從鄉鎮縮小至村里為單位，增加獲核機會。

此外，將「提高補助誘因」補助用戶裝設外線費用，低、中低收入戶弱勢全額補助，普及率低地區增加補助；最後是「改善道路平整度」，給人民有感的附加價值，盼提升民眾接用自來水的意願與生活品質。