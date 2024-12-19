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馬永成任政委 李彥秀：凸顯賴清德不信任英系人馬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國安會諮詢委員馬永成轉任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照
國安會諮詢委員馬永成轉任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。國民黨立委李彥秀說，賴清德總統用扁朝愛將，隔代用人，凸顯對英系人馬的不信任。

卓榮泰宣布馬永成擔任行政院政務委員後，他稱讚，馬經驗豐富、閱歷無數，對政策非常敏銳且判斷精確，未來將協助部會間和中央、地方事務溝通，並與發言人一同對外說明政策。

李彥秀說，馬永成負責全社會防衛工作，羅文嘉主掌海基會兩岸實際交流工作，賴清德用扁朝愛將，築起對陸交流以及對內防衛的「羅馬長城」，不僅是對深綠獨派示好，「隔代用人」的特殊風格，更凸顯賴清德對於英系人馬的不信任。

李彥秀表示，馬永成從政讓人印象最深刻的就是「忠心護主」，也完全符合賴清德「信賴至上」的用人原則，馬永成也能完全執行賴清德意志。

李彥秀認為，除了負責府院全社會防衛相關工作外，馬永成未來也肩負跨部會溝通以及加強對外政策論述，顯然賴清德對目前部會施政缺乏亮點，民調支持度低落非常擔憂，但是賴清德搞錯了重點，部會施政的亂象，不是部會缺乏溝通，而是太多火星人、自走砲，民進黨從來不缺論述，不缺網軍側翼，民進黨缺乏的是執政的成績。

李彥秀 賴清德 馬永成

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