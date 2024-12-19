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民進黨設青年局推政黨外交 賴清德召集任務編組

中央社／ 台北19日電

民進黨秘書長林右昌今天表示，兼任民進黨主席的總統賴清德指示黨中央成立青年局，將邀集45歲以下的國會議員、直轄市與縣市議員組成，做為民進黨推動政黨外交主力。這不是黨務組織，而是任務編組，由黨主席召集。

林右昌今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。

林右昌上任秘書長後，陸續代表黨主席賴清德走訪美國、日本推動政黨外交。他說，未來若有機會，台灣周邊國家的政黨外交可以有更多著墨。

林右昌表示，賴清德指示民進黨中央成立青年局的組織，正在研議當中，會邀集45歲以下的國會議員、直轄市與縣市議員組成青年局，做為民進黨推動政黨外交的主力。

林右昌指出，青年局不是黨部的黨務組織，而是任務編組，由黨主席召集，也會有青年局的負責人；任務包括，政黨外交、人才培育、青年的公共參與，不只是對外，未來也是民進黨培養青年政治人才的重要平台。

林右昌提到，日本自民黨的青年局，過去被說是日本首相搖籃，從年輕的國會議員或議員開始培養國際視野，讓未來台灣政治人才提高國際能見度，這是民進黨要做的人才栽培工作。

另外，被詢及2026大選，林右昌強調，現在不是談選舉的時間點，國民黨強推選罷法等重要法案，如果國民黨把立法院砸了、破壞民主制度，談選舉沒什麼意義。

林右昌重申，民進黨有提名機制，選舉年處理提名條例，條例必須要經過黨全代會。全代會是在明年7月，全代會通過提名條例後，才會照提名條例進行相關提名的程序。

林右昌 民進黨 青年

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