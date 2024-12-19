11綠委齊呼籲農業部強化農民收益 公糧雜糧全面兼顧

中南部多位民進黨立委今天在立院院共同呼籲，農業部應適時反映成本，提高農民收益，且不論是種植公糧、品牌米、雜糧的農民都要兼顧，全面照農民之外，也促進台灣農業產業升級。

今天與會民進黨立委包括蔡易餘、陳亭妃、林俊憲、徐富癸、許智傑、邱議瑩、鍾佳濱、陳素月、劉建國、王美惠、賴瑞隆等11人。

蔡易餘表示，隨著生產成本逐年提高，農作部必須全面考慮農民生計，包括保價收購、價格補助，都是可使用方法，目前台灣稻農只有約3成是繳交公糧的農民，很多縣市農民種植品牌米不繳交公糧，農委會未來政策調整，不能只照顧到一部分的人，包括種植公糧、品牌米、雜糧的農民都要全面兼顧。

陳亭妃表示，農業部應制定滾動式調整計畫，讓公糧價格可以根據市場變化和生產成本動態調整，而非用政治喊價方式，政府要和農民進行充分溝通，了解基層的實際需求和困難，讓調整方案不只是紙上談兵，農民們要的其實很簡單，就是一個穩定且合理的收入。

林俊憲表示，目前有繳交公糧的農民約7萬多人，種植品牌米的農民有10萬多人，配合政策轉作雜糧的農民約有14萬多人，這全都是農業部要維護收益的範疇，務必全面照顧農民。

劉建國表示，往年若稻作市場價高過公糧價，大量水稻就會往市場去，希望農業趕快推動全面「水稻收入保險」，確保農民最起碼在收成過程有任何狀況，都可以確保成本。

陳素月表示，在野黨目前一直批評執政黨沒有允諾提高公糧收購價格，如此說法很膚淺，過去馬英九政府也曾提高公糧收購價格，但對農民沒有產生實質益處；農業部要從更大格局全面調整政策，讓所有農民都受到最好照顧。

許智傑表示，國民黨都是兩面手法，一方面提高特定族群經費，一方面刪減中央經費，民進黨政府不會偏袒哪邊，對農民就是全面照顧，也呼籲國民黨不要對公糧收購價漫天喊價，只照顧公糧。