采盟「黃巾之亂」卡合影惹議 民航基金明年3預算遭凍結

立法院交通委員會今審查114年民航事業作業基金預算，在勞務成本部分，因中華隊在世界12強棒球賽奪冠返台時，采盟免稅店員工亂入大合照導致副總統蕭美琴維安疑慮，在航警局39億6272萬元預算凍結1000萬元；用人費用64億0339萬元、一般服務費6億5209萬元中，也與多名委員提案的其他項目合併各凍結10%，提書面報告始得動支。

立委李昆澤表示，航警局重要工作項目為機場區域的安全秩序維護及管制事項，但今年11月25日我國棒球員於世界棒球12強賽奪冠返台，竟發生機場業者擅自拉布條並強行與副總統合影，甚至擠開球員等狀況，航警局管理顯有紕漏，應嚴加檢討。

航警局說，當天狀況是發生在管制區內，為相對安全的狀態，因當時副總統臨時變更路線，人力重新調度，同仁管制上有疏漏，造成業者有機會到副總統身邊，未來會加強檢討及管制。

立委陳素月說，世界棒球12強賽奪冠返台，副總統蕭美琴接機遭免稅店人員搶拍合影，民航局、航警局及桃機公司未妥善考量停留點空間，加上桃機公司及航警局未能及時協助國安人員。在勞務成本的用人費用中，與多名委員提案的其他項目合併凍結10%，提書面報告始得動支。

立委何欣純也說，世界棒球12強賽奪冠返台卻因機場是前動線規畫不周，導致球隊於機場管制區內被非接機人員要求合照，另於機場大廳更因動線規畫不周，讓受訪球員與後續出關球員相互影響。在勞務成本的一般服務費中，與多位委員提案的其他項目合併凍結10%，提書面報告始得動支。