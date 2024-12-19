采盟「黃巾之亂」卡合影惹議 民航基金明年3預算遭凍結
立法院交通委員會今審查114年民航事業作業基金預算，在勞務成本部分，因中華隊在世界12強棒球賽奪冠返台時，采盟免稅店員工亂入大合照導致副總統蕭美琴維安疑慮，在航警局39億6272萬元預算凍結1000萬元；用人費用64億0339萬元、一般服務費6億5209萬元中，也與多名委員提案的其他項目合併各凍結10%，提書面報告始得動支。
立委李昆澤表示，航警局重要工作項目為機場區域的安全秩序維護及管制事項，但今年11月25日我國棒球員於世界棒球12強賽奪冠返台，竟發生機場業者擅自拉布條並強行與副總統合影，甚至擠開球員等狀況，航警局管理顯有紕漏，應嚴加檢討。
航警局說，當天狀況是發生在管制區內，為相對安全的狀態，因當時副總統臨時變更路線，人力重新調度，同仁管制上有疏漏，造成業者有機會到副總統身邊，未來會加強檢討及管制。
立委陳素月說，世界棒球12強賽奪冠返台，副總統蕭美琴接機遭免稅店人員搶拍合影，民航局、航警局及桃機公司未妥善考量停留點空間，加上桃機公司及航警局未能及時協助國安人員。在勞務成本的用人費用中，與多名委員提案的其他項目合併凍結10%，提書面報告始得動支。
立委何欣純也說，世界棒球12強賽奪冠返台卻因機場是前動線規畫不周，導致球隊於機場管制區內被非接機人員要求合照，另於機場大廳更因動線規畫不周，讓受訪球員與後續出關球員相互影響。在勞務成本的一般服務費中，與多位委員提案的其他項目合併凍結10%，提書面報告始得動支。
民航局長何淑萍表示，民航局轄管17座機場，未來辦理特殊活動時，會配合與航警局做好動線規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言