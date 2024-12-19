韓駐台代表李殷鎬首度拜會海委會 深化台韓海洋合作
韓國駐台代表李殷鎬一行昨天首次拜會海洋委員會，海委會主委管碧玲親自接見。雙方在海洋事務的合作與發展進行深入交流，促進台韓兩國海洋領域合作邁向新篇章。管碧玲說，台韓在學術、文化、科技等多元層面有密切交流，盼未來在海洋保育、科技創新及永續發展等領域深化合作，共同譜寫區域海洋事務互助互惠的典範。
管碧玲表示，明年兩大國際海洋盛事「我們的海洋大會」及「APEC海洋部長會議」將在韓國舉辦，這些平台對促進全球海洋永續發展至關重要，期待台灣在海洋保育、海廢治理及數位海洋等議題上與國際展開創新合作，共同為海洋永續發展貢獻力量。
管碧玲說，台韓在海洋科研領域已有穩固基礎。海委會國家海洋研究院與韓國海事研究所（KMI）、海洋科技研究院（KIOST）等單位持續洽商合作，並已與韓國海事教育研究會（KOME）、國家海洋生物多樣性研究院（MABIK）等機構簽署合作備忘錄（MOU）。期盼未來雙方能在海洋科技、數據共享及應對海洋環境挑戰等領域深化合作，攜手推動區域海洋永續發展。
管碧玲表示，韓國在影視與文化創意領域的表現令人印象深刻，例如將海女生活經驗融入戲劇創作，既具特色又觸動人心。海委會今年首次舉辦「海洋文化政策國際研討會」，並主辦亞太經濟合作會議的「海洋產業女性培力工作坊」，邀請韓國學者分享「海女文化保存」的經驗，彰顯文化傳承與再生的重要性。
李殷鎬代表對海委會的海洋保育成果及倡議表示高度肯定，並承諾將協助推動韓國相關單位，如海洋漁業部（MOF）等參與合作，進一步拓展台韓雙邊夥伴關係。
管碧玲強調，台灣與韓國同為民主、自由和人權價值的堅守者，無論在學術或藝術層面，韓國對海洋議題的深刻詮釋都為台灣提供了寶貴的學習典範，期望未來進一步深化兩國在海洋議題上的交流與夥伴關係，開創更多海洋資源與文化交流的契機。
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