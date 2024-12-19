航空公司未申請就提領航油 民航局明年預算凍近7800萬

立法院交通委員會今審查114年交通部民用航空局單位預算，其中，空運管理業務預算1519.8萬元遭凍結10%（151.98萬元）、一般行政預算5億0965元凍結15%（7644.75萬元），待書面報告後始得動支。有立委表示，某航空公司多次未申請臨時通行證，且未使用合規罐槽車進入航空站提領航油；另有立委指出，今年多起颱風凸顯航空業簽派問題，民航局應加強管理。

在空運管理業務預算中立委林俊憲表示，某航空公司多次未依《道路交通安全規則》申請臨時通行證，即逕行進入航空站提領航油，也未使用常壓液態罐槽車載運危險物品，僅以小貨車載運白鐵桶，若於航站內不慎發生事故，恐嚴重影響飛航安全。

林俊憲說，民航局長期放任業者違規進出航站，也未對普通航空業載運航油設有相關設備門檻，直至相關情形遭揭露後才有因應作為，有督導不周狀況，民航局應針對如何與公路局核發載運危險物品臨時通行證系統介接，並要求普通航空業應購買合規的罐槽車提出書面報告。

民航局長何淑萍表示，雖然進出車輛不多，但會跟公路局介接，加強對車輛掌握、要求取有臨時通行證，並從內部稽核等管理全面檢視。

立委魯明哲也說，今年有多起颱風，導致航空業出現許多簽派飛安問題，不少航班在驚險情況下落地，民航局應該檢討管理，凍結20%經費，經專案報告使得動支。

立委李昆澤說，空運管理業務中有1519萬預算用於辦理包括無人機檢測，但2022年至2024年11月中旬未經申請在機場四周活動影響航機起降的無人機有27件，民航局應該加強管理宣導。何淑萍則說，無人機對機場影響會加強宣導。

另外，在一般行政預算中，立委何欣純表示，許多國籍航空對女性空服員仍有裙裝、跟鞋及絲襪服裝規範，一旦遇到緊急突發狀況，會相對限制空服員對旅客安全的協助，針對國籍航空改裝必須更有效率進行。何淑萍說，國籍航空會配合辦理制服褲裝，有些業者現在已經開始，最晚明年中會陸續更換。

立委陳素月也說，國際飛安標準會將飛安檢查人力列為首要項目，飛安跟監理人力對安全很重要，近年民航局飛安跟監理人力年齡結構偏高，招募限專業人才考量也不容易，民航局應針對飛安及監理人員增補不易研擬具體可行政策。

何淑萍表示，民航局內核定員額為480人，現在大環境影響，缺額有8、90人，經與人事主管部門溝通，希望在待遇部分調整，比照其他部屬機管，會配合提供完整規劃。