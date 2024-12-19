快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

12強賽／中華隊「臨時換投」又掀討論 日本名將提議：取消冠軍獎金

航空公司未申請就提領航油 民航局明年預算凍近7800萬

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委員會今審查114年交通部民用航空局單位預算。記者周湘芸／攝影
立法院交通委員會今審查114年交通部民用航空局單位預算。記者周湘芸／攝影

立法院交通委員會今審查114年交通部民用航空局單位預算，其中，空運管理業務預算1519.8萬元遭凍結10%（151.98萬元）、一般行政預算5億0965元凍結15%（7644.75萬元），待書面報告後始得動支。有立委表示，某航空公司多次未申請臨時通行證，且未使用合規罐槽車進入航空站提領航油；另有立委指出，今年多起颱風凸顯航空業簽派問題，民航局應加強管理。

在空運管理業務預算中立委林俊憲表示，某航空公司多次未依《道路交通安全規則》申請臨時通行證，即逕行進入航空站提領航油，也未使用常壓液態罐槽車載運危險物品，僅以小貨車載運白鐵桶，若於航站內不慎發生事故，恐嚴重影響飛航安全。

林俊憲說，民航局長期放任業者違規進出航站，也未對普通航空業載運航油設有相關設備門檻，直至相關情形遭揭露後才有因應作為，有督導不周狀況，民航局應針對如何與公路局核發載運危險物品臨時通行證系統介接，並要求普通航空業應購買合規的罐槽車提出書面報告。

民航局長何淑萍表示，雖然進出車輛不多，但會跟公路局介接，加強對車輛掌握、要求取有臨時通行證，並從內部稽核等管理全面檢視。

立委魯明哲也說，今年有多起颱風，導致航空業出現許多簽派飛安問題，不少航班在驚險情況下落地，民航局應該檢討管理，凍結20%經費，經專案報告使得動支。

立委李昆澤說，空運管理業務中有1519萬預算用於辦理包括無人機檢測，但2022年至2024年11月中旬未經申請在機場四周活動影響航機起降的無人機有27件，民航局應該加強管理宣導。何淑萍則說，無人機對機場影響會加強宣導。

另外，在一般行政預算中，立委何欣純表示，許多國籍航空對女性空服員仍有裙裝、跟鞋及絲襪服裝規範，一旦遇到緊急突發狀況，會相對限制空服員對旅客安全的協助，針對國籍航空改裝必須更有效率進行。何淑萍說，國籍航空會配合辦理制服褲裝，有些業者現在已經開始，最晚明年中會陸續更換。

立委陳素月也說，國際飛安標準會將飛安檢查人力列為首要項目，飛安跟監理人力對安全很重要，近年民航局飛安跟監理人力年齡結構偏高，招募限專業人才考量也不容易，民航局應針對飛安及監理人員增補不易研擬具體可行政策。

何淑萍表示，民航局內核定員額為480人，現在大環境影響，缺額有8、90人，經與人事主管部門溝通，希望在待遇部分調整，比照其他部屬機管，會配合提供完整規劃。

國籍航空 民航局 飛安

延伸閱讀

陸劃設7保留空域三天 民航局：航班正常不受影響

航空燃油價格降 民航局：31日起國內線票價平均降95元

基隆塔1年內2人墜落亡…設防墜網不可行 研議拆欄杆、加高玻璃

基市擬委外設影視指導團隊 議會請市長謝國樑說明

相關新聞

喊冤「沒拿錢、不知監聽」 鄭文燦出庭發言一次看

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄5百萬元，今上午首度開庭，他否認犯罪，強調在官邸廖俊松並無交付袋子給他，也沒有...

布林肯：世界已經表態「台灣是我們的事情」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日接受媒體「外交事務」（Foreign Affairs）訪問，他特別...

馬永成任政委 李彥秀：凸顯賴清德不信任英系人馬

行政院長卓榮泰宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。國民黨立委李彥...

鄭文燦涉貪官司纏身影響力崩跌？綠營：仍有資源人脈

海基會前董事長鄭文燦涉貪起訴，今天首度出庭身形依舊消瘦，面對媒體詢問不發一語。鄭文燦涉貪此案遭檢方具體求刑12年，未來官...

美參院通過國防預算 嚇阻北京框3億美元強化台灣安全

美國聯邦參議院18日通過2025財年國防授權法（NDAA），下一步將送交白宮，等候美國總統拜登簽署立法，這也將是拜登任內...

撥補只是拖延…藍委凍結勞部預算 要求提勞保年改時程

立法院衛環委員會今繼續審查明年度勞動部公務預算。立委王育敏等人關注勞保財務問題，提案凍結勞保相關預算，王育敏說，根據勞保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。