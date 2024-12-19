布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日接受媒體「外交事務」（Foreign Affairs）訪問，他特別提到台灣，指拜登政府上台以來，讓全球看到台灣的重要性，並表示，中國大陸喜歡說台灣不關任何人的事，是中國的內政，不過他認為，世界已經表態，「台灣是我們的事情」（it is our business）。

布林肯18日接受訪問，他提及美國致力於建立連結歐洲大西洋地區，與印太地區之間的橋樑，讓他們了解到，如果有一地發生事情，另一地無可避免地會受到影響，並以俄烏戰爭為例，指中國，和北韓作為俄國最大的支持者，才是讓戰爭持續下去的兩大動力，而歐洲的盟友也發現到這一點。

布林肯並指出，美國讓歐洲大西洋地區打開眼睛，更注意到台灣。他表示，自從拜登政府上台以來，全世界對於台灣若因中國的行為而蒙受危機，已經有更深的了解，認為沒有國家能夠免疫、不受到影響。

他指出，每日有50%的商業貨櫃必須通過台灣海峽、全世界有70%的微晶片來自台灣，如果台灣爆發危機，將對全球經濟造成危機；布林肯並表示，中國總喜歡說台灣不關任何人的事，是中國的內政問題，但其實世界已經表態了，「台灣是我們的事情」（it is our business）。