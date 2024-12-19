總統維安多次洩密成連環效應 陳冠廷：應加強忠誠考核

總統維安團隊的萬里警衛室警官涉嫌多次洩漏總統機密行程，民進黨立法委員陳冠廷表示，此案繼憲兵211營士官遭起訴後，顯示我國國家安全體系已出現嚴重漏洞，要求國安單位應啟動跨部會全面調查，全面檢討相關人員的背景審核制度，同時加強忠誠考核的頻率與深度，並警惕中共藉機滲透統戰。

陳冠廷指出，檢調查獲多次洩漏總統機密行程包括維安警力配置及移動路線等重要資訊，此案更與先前憲兵211營4名士官涉向中國情報人員洩露軍中機密案成連環效應，突顯我國正副元首維安工作已面臨嚴峻挑戰。

「中共蒐集我方元首行程資訊，絕非僅是單純的情報蒐集，是具有明確的政治目的。」陳冠廷表示，為有效因應此一威脅，必須深入判讀中共蒐報元首行程背後的動機，才能掌握其潛藏的威脅目的。

陳冠廷強調，國家最高領導人的維安竟頻出現漏洞，這是絕對無法接受的，國安單位必須立即啟動跨部會調查機制，從警政、憲兵到軍方，都應全面檢討相關人員的背景審核制度是否出現問題，同時加強忠誠考核的頻率與深度。

陳冠廷表示，他已在立法院多次針對國家安全議題質詢，持續要求相關單位落實安全核可機制，對於所有接觸機密的人員，除了基本的安全核可資格審查外，更應強化定期複查機制，包括其犯罪紀錄、財務狀況，以及是否受到境外勢力影響等。

陳冠廷指出，這些都將是他們接下來在立法院持續向國安相關首長質詢重點，面對當前國安威脅，各權責部會必須立即採取行動，確保國家安全體系的完整性，「絕不能讓任何危及國安的漏洞存在。」