鄭文燦涉貪官司纏身影響力崩跌？綠營：仍有資源人脈

海基會前董事長鄭文燦涉貪起訴，今天首度出庭身形依舊消瘦，面對媒體詢問不發一語。鄭文燦涉貪此案遭檢方具體求刑12年，未來官司纏訟恐長達數年，由於案件爆發後民進黨全代會前夕「桃園隊」民代多人跳車改投其他派系，近月鄭文燦人馬陸續有人職務被拔，外界多認為其影響力崩跌，政治生命幾乎告終，但綠營及地方仍有人相信他是清白，也不認為全無翻盤可能。

鄭文燦收押期間，綠營內部發生不少事情，正國會、湧言會與民主活水等派系為全代會中常委席次，相繼到桃園插旗挖角，而黨內議員張肇良到看守所寄錢給鄭買生活用品後，不久被搜索收押並起訴貪汙，也引發寒蟬效應，近月農水署桃園管理處長何明光、中華顧問工程司董事長盧維屏被撤換，也被視為清算勢力。

鄭文燦在官司爆發前曾換手機、退出Line聊天群組，交保後也換掉使用多年的私人電話，現在只有少數親友聯絡得上他，在地方幾乎沒有活動，若有事物需要處理，多半透過友人代理或轉達。

民進黨桃園市議員呂林小鳳說，地方民眾對鄭文燦仍有一定好感，不相信他會為了五百萬元貪汙。鄭近期幾乎神隱，結拜大哥過世也沒出席，應是專心準備官司；同黨的桃園市議員王珮毓曾任鄭市府副發言人、參議等要職，一直被外界視為鄭的子弟兵，跑行程時常被民眾與企業詢問鄭的近況。她表示，鄭雖然交保後未曾聯繫，但仍有影響力。

一名綠營黨職幹部透露，鄭文燦交保後極為低調，但不是完全沒活動，地方上也有舊部屬與親信幫他傳話辦事，也曾應信得過的友人邀約，在台北與商界舊識餐敘，可見其在政壇仍有分量。