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就安基金預算擱置 洪申翰：是中高齡就業重要支持

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰說，因就安基金支持很多失業、身心障礙、中高齡勞工就業，他會努力跟委員溝通、爭取支持。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰說，因就安基金支持很多失業、身心障礙、中高齡勞工就業，他會努力跟委員溝通、爭取支持。記者葉冠妤／攝影

立法院衛環委員會今天繼續審查114年度勞動部公務預算。針對昨天國民黨立委提案暫緩審查勞動部就安基金會預算，勞動部長洪申翰今天受訪時說，因就安基金支持很多失業、身心障礙、中高齡勞工就業，他會努力跟委員溝通、爭取支持。

就安基金陸續遭爆濫用爭議，包括買咖啡豆、清運垃圾，花2千多萬裝修會議室設備、舉辦前部長許銘春個人演唱會、拍個人沙龍照、遭挪用買網軍等。立委廖偉翔昨提案暫緩審查基金預算，待勞動部檢討報告送出，交叉比對審計部報告，並經衛環委員會委員同意後，始得進行勞動部基金預算處理。因此昨天僅處理勞動部公務預算部分。

洪申翰說，該檢討的地方，勞動部跟勞動力發展署都會檢討，由於就安基金是很多失業勞工、身心障礙、中高齡勞工就業上很重要的支持，就業服務站、職業訓練場日常運作所需也仰賴就安基金，他會努力、盡力跟委員們溝通說明，爭取委員支持。

至於發展署人力不足問題，洪申翰說，行政院人事總處於111年核可的50名人力陸續在補，但就發展署整體人力結構上，他仍期望爭取更大的改善方案。

人力 勞動部 洪申翰

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