觀察站／「政治組」政委 馬永成將強化論述

國安會諮詢委員馬永成本周將出任行政院政務委員，銜接全社會防衛工作，肩負跨部會溝通、中央地方事務協調，及加強對外政策論述。馬永成入閣，背後指向兩個因素，除了軍人出身的政務委員季連成與府院主張的全社會防衛概念格格不入，加上黨內早對政院論述頗有微詞，被認為是府院拍板馬永成來救火的原因。

現年五十九歲的馬永成，政治資歷豐富，早期是年少得志的扁朝大將，曾任陳水扁時期的總統府副秘書長，任內評價為熟知府院政策脈絡且判斷精準的政治幕僚；後因陳水扁家族貪腐事件殞落，沉寂數十年後再獲賴清德總統賞識，出任國安會諮詢委員。

然而，馬永成接棒政委負責全社會防衛，背後卻耐人尋味。這項工作原由軍人背景的季連成負責，季並兼任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書。事隔近半年，卻傳出相關部門抱怨季「太有想法」，開會時常能「講古」一小時以上，更關鍵的是季的想法與國安會格格不入，無論民防或演習領域。因此，傳出在卓揆宣布人事案後，有相關領域人士大呼「真是太好了」。

曾參與會議的人士，以成立聯合應變中心為例指出，全社會韌性防禦的概念是中央地方協力，但季認知的應變中心仍是地方要聽中央指令；像是全社會防衛韌性演習，季提出和漢光演習一起進行，但漢光是軍事演習，民防是讓國軍專心打仗，減輕國軍負擔，應該一步步來，「簡單來說，他還是傳統的軍方思維」。

另一方面，卓內閣上任後，在財劃法、國土法、選罷法、總預算等案子上，不是與在野黨意見不合，就是連執政黨都吐槽法案執行不佳，議題回應更是慢半拍，還曾掀起一波衛環內戰，都讓民進黨立委多有不滿。

據了解，馬永成另項重要任務就是加強政府文宣。黨內人士透露，馬在政壇打滾多年，具備足夠政治判斷與政策熟悉度，能搭配發言人室加強對外論述，成為政委中的「政治組」，更重要的是「喬事」夠分量、傳話精準，賴卓拍板人事，是個不意外且適合的決定。