扁朝大將馬永成回鍋 在野批賴政府會更鷹派

行政院長卓榮泰前天宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將於本周起擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。朝野反應不一，民進黨立委林俊憲表示，新職務符合馬永成專業；在野黨立委則批評，賴政府小圈圈用人。

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德總統根本沒人可以用，過往大家說賴「任人唯親、圈子非常小」，現在接收一些扁朝時代高度爭議的人物如海基會秘書長羅文嘉及馬永成，讓這些人重新復出，就代表賴清德用人是小圈圈。

王鴻薇說，這些扁朝的過氣政客，現在被賴清德撿回來用，他們會非常努力表現給賴清德看，例如羅文嘉在這次雙城論壇中荒腔走板，對台北市長蔣萬安指點江山，「這些人會變成賴清德的錦衣衛，幫賴清德攻擊政敵，未來賴政府只會更鷹派」。

國民黨立委謝龍介表示，顯然賴清德對卓榮泰的表現不是很滿意，馬永成最近這一段期間獲賴清德信任，進到內閣裡面可以多做一些統合工作，而且又能達到賴清德要掌控整個內閣的實質意義。

民眾黨立委林憶君指出，馬永成過去作為「扁朝大將」，如今受賴政府重用，顯示賴清德只能仰賴過去有執政經驗的扁朝團隊；但賴不如陳水扁當時有李登輝協助穩固軍方，只能回到「台獨舒適圈」。