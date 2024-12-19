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立委拍板 勞部基金預算暫不審

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
立院衛環委員會昨審勞動部公務及基金預算，因近日連環爆出就業安定基金濫用爭議，立委廖偉翔（左二）發言主張暫緩審查勞動部預算，朝野立委與勞動部長洪申翰（右二）言詞針鋒相對。記者林俊良／攝影
立院衛環委員會昨審勞動部公務及基金預算，因近日連環爆出就業安定基金濫用爭議，立委廖偉翔（左二）發言主張暫緩審查勞動部預算，朝野立委與勞動部長洪申翰（右二）言詞針鋒相對。記者林俊良／攝影

就業安定基金濫用爭議持續延燒，立院衛環委員會昨原訂審查勞動部公務及基金預算，立委廖偉翔認為，若現在審勞動部預算，等於是替勞動部濫用公帑背書，提案暫緩審查勞動部預算；現場經協商，委員會決議先審公務預算，基金預算擇期再審。

就安基金濫用事蹟連環爆，審計部審計長陳瑞敏前天在立院表示，初步發現一一二年度未符合基金用途的支出有五千多萬，將協助收回；近二年，審計部也已針對就安基金違反規定支出收回三億多元。

勞動部長洪申翰說，審計部提及不符基金用途的五千多萬，應是很多個項目的加總，每一項認定狀態可能都不一樣，希望趕快拿到正式報告，若有不當地方，就會依法處置。

他強調勞動部絕不迴避問題，未來會提出機制面解方，讓基金管理更具監理功能、擴大透明化處理。

至於勞動部前部長許銘春被爆濫用就安基金拍個人沙龍照等，洪申翰說，還沒跟許部長聯絡，目前優先檢討制度面問題。

廖偉翔昨指出，就安基金弊案叢生，坐實勞動部前部長潘世偉離職時所言，就業安定基金就是勞動部「小金庫」；賴政府總預算超過三兆，公務預算可如實編列，不該再繼續「吸血」就安基金，若委員會繼續審查基金預算，等於是替勞動部背書，主張在勞動部釐清就安基金近五年收支項目、檢討報告送出，並交叉比對審計部報告之前，應暫緩基金預算處理。

立委劉建國說，立委審預算跟行政部門執行是兩件事，行政部門執行出狀況，不該由立委承擔。但立委王育敏認為，連審計部都說就安基金至少有五千多萬違法濫用，再往前追溯，不曉得濫用程度有多嚴重、離譜。為避免基金再被濫用，預算絕對要加嚴審查。

最後委員會決議暫緩基金預算審查，僅先審查勞動部公務預算、財團法人職業災害預防及重建中心預算。

勞動部 廖偉翔 洪申翰

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