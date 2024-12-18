郭智輝訪德國 當面賀薩克森邦總理克里契麥連任

中央社／ 柏林18日專電

德國薩克森邦總理由基民黨籍的克里契麥連任。該邦為台積電第一座歐洲晶圓廠設廠處，與台灣交流密切頻繁，經濟部長郭智輝今天也在薩克森邦的參訪中，當面恭喜克里契麥連任。

台積電德國廠落腳處薩克森邦（Sachsen）9月舉行邦議會選舉，根據選舉結果，原執政黨基民盟（CDU）在120席總席次中取得最多席次41席，另類選擇黨（AfD）緊追在後40席，由於領先政黨未取得絕對多數，需與其他政黨談判聯合組閣以確定邦總理人選。

經過為期4個月談判，今天薩克森邦議會就邦總理人選進行表決，由議員進行投票，最終克里契麥（Michael Kretschmer）擊敗另類選擇黨候選人鄂班（Jörg Urban）、無黨籍參選人柏格（MatthiasBerger）出線，成功連任邦總理。

表決經過兩輪，在第一輪投票中，克里契麥僅獲得55票，未達絕對多數，導致第一輪選舉失敗。第二輪投票旋即展開，選舉規則改為相對多數即可當選，不過克里契麥在此輪新增得票數至69票，以絕對多數連任。

不過在邦議會僅取得1/3議會席次的基民盟仍需面對少數執政問題。克里契麥當選後表示，他希望組建一個「不混亂且穩定」的政府，將今天議會內部的邦總理選舉的結果歸功於「負責任的反對黨」的支持，為未來組閣與在議會中進行更廣泛的跨黨派合作鋪路。

今年8月20日台積電於「薩克森矽谷」舉行動土典禮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）皆出席發表演說，顯示歐盟與德國對這座台積電首座歐洲晶圓廠的高度重視。

薩克森邦也成為當前與台灣互動最頻繁與緊密的德國聯邦州，兩地政府官員積極互訪，極力促成以半導體為核心的招商、技術、人才與學術交流。

今天郭智輝也與薩克森邦政府高層官員會面，當面恭喜克里契麥連任，並接續參訪「薩克森矽谷」，進一步強化與薩克邦的合作。

不僅官方，9月中克里契麥也親自邀請熟稔德台兩地文化的民間代表，舉辦邦政府內部跨文化工作坊，為參與「台積電設廠專案計畫」的跨部門高階官員上「台灣課」，以更全面了解如何與台灣打交道、進行更深度交流。

克里契麥續任邦總理，與台灣相關的合作與產業政策，有望持續順利推進，深化雙邊經濟與技術夥伴關係。

台積電 德國

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