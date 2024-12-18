韓國瑜參加立法院聖誕福音晚會 盼社會溫馨充滿愛

中央社／ 台北18日電

身為基督徒的國民黨立委賴士葆今天舉辦立法院聖誕福音晚會，立法院長韓國瑜、前監察院長王建煊及多位立委參加，現場氣氛歡樂。韓國瑜說，希望社會溫馨充滿愛；王建煊也呼籲，讓台灣成為愛心之島。

賴士葆每年舉辦聖誕節感恩活動，邀民眾共享佳節喜悅。他表示，聖誕節是傳講愛的季節，暌違8年的2024立法院聖誕福音晚會，在全國最高的民意殿堂，將聖誕福音傳送、分享給全國民眾 。

賴士葆說，韓國瑜說過「請各位立委用愛與包容，質詢監督政府官員」，這句話令他印象深刻，希望立委大家心裡都能存著愛，監督政府推動政務。

王建煊致詞時指出，在世界上平安最重要，也要做愛心的事，心中要充滿大愛。他呼籲，讓台灣成為愛心之島。

韓國瑜進場時獲得熱情掌聲，他和王建煊擊掌，現場氣氛嗨到最高點。韓國瑜致詞時說，很高興看到大家臉上洋溢光澤，人間處處充滿了愛。他表示，大家宣揚愛，愛何其重要，希望人與人之間存在和諧和包容，社會溫馨充滿愛。

國民黨立委洪孟楷、陳玉珍、張智倫、黃建賓、鄭天財、林倩綺、吳宗憲、徐巧芯、葛如鈞等人，今晚都到場同樂。韓國瑜及多位立委與大家齊唱平安夜。

愛心 王建煊 韓國瑜

延伸閱讀

柯建銘、傅崐萁為選罷法互嗆1小時 朝野協商一事無成

王義川指韓國瑜不給水喝 張啓楷：綠營三寶變國會巨嬰

抗議選罷法初審無效 綠委團進朝野協商要韓國瑜別縱容

影／拒過水協商 綠委舉牌「國會戒嚴」向韓國瑜抗議

相關新聞

朝野嚴重對立 賴總統：期待一票一票選出的國會更理性

立法院朝野黨團為選罷法激烈攻防，賴清德總統今在臉書表示，他與國人同胞們都一致期待，「我們一票一票選出的國會，能夠以更理性...

國發基金調查委員會通過運作要點 先為了王義川吵一架

立法院國發基金調查委員會今天通過運作要點，調查期間自民國113年12月18日至114年4月30日，經過委員會決議得延長，...

賴總統：台美繼續攜手落實並推動更多合作

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中常會表示，台灣和美國，將攜手落實並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，並達到雙贏目...

賴總統：民進黨一路走來始終和農民站在一起

民進黨主席賴清德今表示，台灣身為國際組織成員，一定要遵守國際規範與秩序，才能讓台灣生產的優質農產品，持續在世界的舞台上發...

整合困難…賴總統排除障礙勸「他」選宜蘭縣長 但地方意見分歧

賴清德總統出手整合2026民進黨宜蘭縣長選舉人選，陸續勸退「一些人」，日前與宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳見面，勸進林參選...

上海拋團客遊台 賴士葆：考驗賴政府是否想恢復觀光

台北上海雙城論壇昨登場，上海副市長華源表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。國民黨立委賴士葆說，上海市遞出橄欖枝，考驗賴政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。