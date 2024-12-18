國發基金調查委員會運作至明年4月 詢問時不得脅迫

立法院國發基金不當投資調查委員會今天通過運作要點，明定委員會調查期間自今天起至明年4月30日，但得決議延長。委員會必要時得舉行聽證會，詢問相關人員時需態度懇切，不得有強暴脅迫。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天排定討論「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會運作要點」草案。

不過，會議一開始確認議事錄時，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄輪番發言，並質疑當時民進黨團早已遞案，改派民進黨立委王義川更換民進黨立委柯建銘，但第一次會議時的主席、國民黨立委吳宗憲卻剝奪王義川參與權利，這連帶影響民眾黨立委黃國昌擔任調查委員會召委的效力。

面對民進黨立委質疑，黃國昌多次重申，吳宗憲主持的第一次委員會是12月2日，民進黨團改派王義川的發文日期是12月4日，這些都列入立法院會13日的報告事項，但當天院會沒有任何立委提出異議。他收到議事處函文後，今天發出的會議通知是發給王義川，不是發給柯建銘。

但鍾佳濱仍主張議事錄錯誤，並提案要求移除錯誤部分，例如不應登載王義川為列席委員，應為出席委員。彼時民進黨團也早已提出更換立委，所以柯建銘不應出現在請假欄位。

經過1個多小時爭辯，國民黨立委提出停止討論動議，並要求處理鍾佳濱所提的議事錄修正案。不過，當召委黃國昌裁示表決處理時，民進黨立委紛紛離席，並未在表決時投贊成，最後委員會以0票贊成、5票反對否決鍾佳濱提案。

隨後，委員會確認議事錄，在場沒有立委表達異議。進入討論事項後，國民黨立委林思銘等人提出調查委員會運作要點，經黃國昌逐一確認現場每位國民黨立委意見後，委員會無異議通過。

根據運作要點，委員會會議須有1/3立委出席方得開會，決議則須達出席立委過半數同意，當出席立委不足3人時不得議決，必要時得召開秘密會議。

運作要點明定，當調查委員會詢問相關人員，詢問需出以懇切態度，不得有強暴、脅迫或以其他易導致心理強制的狀態，並不得強迫證人為不利己供述，並告知證人有拒絕證言的權利及事由。接受調查詢問的人員當據實答復，絕無匿、飾、增、減。

運作要點明定，委員會調查期間自民國113年12月18日至114年4月30日，但經委員會決議得延長，並於必要時依照立法院職權行使法舉行聽證會。

運作要點明定，聽證會終結後15日內應提出聽證會報告，而調查委員會應於調查終結後30日內，向院會提出調查報告及處理意見。