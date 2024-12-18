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朝野嚴重對立 賴總統：期待一票一票選出的國會更理性

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院朝野黨團為選罷法激烈攻防，賴清德總統今在臉書表示，他與國人同胞們都一致期待，「我們一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」。圖／聯合報系資料照片
立法院朝野黨團為選罷法激烈攻防，賴清德總統今在臉書表示，他與國人同胞們都一致期待，「我們一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」。圖／聯合報系資料照片

立法院朝野黨團為選罷法激烈攻防，賴清德總統今在臉書表示，他與國人同胞們都一致期待，「我們一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」。

賴總統表示，冬至快到了，一年就要接近尾聲。這幾天的氣溫偏低，大家也要多注意保暖以免受寒。出訪回來後，他和行政團隊持續推動各項政策與工作，同時，我也和各位一樣關心時事動態，尤其，是近來立法院的議事。

賴總統說，民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌。「我們所習慣的日常生活，是許多前輩在民主改革進程中，犧牲奉獻所爭取而來的」。台灣走到現在，我們在國際上被看見、受肯定，與民主同盟國家站在同一陣線對抗威權擴張的基礎，「正是因為我們擁有自由民主」。

賴總統說，「因此，此時此刻我們更應不分朝野、一致團結對外，才能面對所有的挑戰」。他懇切地希望，國會的議事、討論與協商，都能理性、而且符合民主程序進行。這不僅是彰顯民主的價值，更是民主政治的真諦，也是全民所期待的。

賴總統表示，「我與國人同胞們也都一致期待，我們一票一票選出的國會，能夠以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」；更重要的是，能夠在謹慎審查後，讓明年政府的總預算如期通過，讓許多保家衛國、福國利民的建設，可以如期如質地開展。

賴總統表示，「接下來的日子，我們會繼續努力。願台灣順遂，願各位平安」。

保暖 立法院

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