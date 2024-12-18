國發基金調查委員會通過運作要點 先為了王義川吵一架

立法院國發基金調查委員會今天通過運作要點，調查期間自民國113年12月18日至114年4月30日，經過委員會決議得延長，調查對象為國家發展委員會及其所屬、行政院國發基金管理會等有關機關，國發基金調查委員會必要時得依規定舉行聽證會。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天舉行第2次全體委員會議，討論國發基金調查委員會運作要點。民進黨立委鍾佳濱首先提出會議詢問，認為先前舉行的召委選舉不符議事規則，民進黨立委莊瑞雄也質疑，民眾黨立委黃國昌擔任主席不適切。

擔任會議主席的黃國昌表示，有關國發基金調查委員會的運作，民進黨團原先推派立委柯建銘，後來才改派立委王義川參加，並且列入上周五立法院會的報告事項，在場沒有任何黨團跟立委提出異議，本次會議通知也是發給王義川，而不是發給柯建銘。

不過，鍾佳濱主張議事錄錯誤，提案要求移除錯誤部分，例如把王義川從列席委員改為出席委員，同時以附件登載召委選舉人名冊。國民黨立委林思銘隨後提案停止討論，引來民進黨立委不滿憤而離席，最終按照林思銘提案通過，否決鍾佳濱所提修正案。

經過將近2小時的爭辯，國民黨立委楊瓊瓔、林思銘、游顥提出調查委員會運作要點，經過逐一確認在場國民黨立委意見，最後無異議通過。

根據運作要點，國發基金調查委員會依照各黨團院會席次比例，總共推派14人，分別由國民黨團推派7人、民進黨團推派6人、民眾黨團推派1人，會議須有3分之1立委出席，決議以出席委員過半數同意為之，出席委員不足3人不得議決，必要時得以秘密會議方式進行。

運作要點規定，調查委員會詢問相關人員，必須以懇切態度，不得有強暴、脅迫或以其他易導致心理強制的狀態，不得強迫證人為不利己之供述，並且告知證人有拒絕證言的權利及事由；接受調查詢問的人員當據實答復，絕無匿、飾、增、減。

運作要點明定，委員會調查期間自民國113年12月18日至114年4月30日，經過委員會決議得延長，並於必要時依照立法院職權行使法舉行聽證會。

另外，運作要點也規定，聽證會終結後15天內，應該提出聽證會報告，而在調查終結後30天內，委員會也要向院會提出調查報告及處理意見。