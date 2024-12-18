國際移民日 賴清德：民進黨力推新住民諮詢站

兼任民進黨主席的總統賴清德說，今天是聯合國訂定的「國際移民日」，也是台灣的「移民節」，民進黨會繼續將「新住民諮詢站」拓及更多縣市，讓民進黨成為所有新住民生活中最佳夥伴。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話指出，目前，台灣的婚姻移民已突破60萬人，加上其子女總人數已超過百萬人。另外有數十萬名來自世界各地的外籍人士，共同在台灣這塊土地上，認真工作、求學或投資經商，對於台灣經濟發展、生活文化等層面，都產生重要深遠影響，也造就台灣更加多元活潑社會文化。

賴清德表示，民進黨中央黨部新住民事務部與各地方黨部共同合作，從今年8月開始，從南到北、包含東部和離島，在全國各地，設立了14個「新住民諮詢站」，除了受理陳情案，也提供通譯服務，貼近各地新住民的生活，關心每一位新住民的權益。

賴清德說，明年民進黨會繼續將「新住民諮詢站」拓及到更多縣市，讓民進黨成為所有新住民生活中的最佳夥伴。