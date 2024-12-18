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賴總統：台美繼續攜手落實並推動更多合作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中常會表示，台灣和美國，將攜手落實並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，並達到雙贏目標，也要為雙邊及區域經濟繁榮，持續貢獻力量。

賴清德指出，「台美21世紀貿易倡議」上周首批協定，已經正式生效，奠定台美經貿法制化的基礎。首批協定涵蓋5大議題，包含「貿易便捷化」、「良好法制作業」、「反貪腐」、「服務業國內規章」、以及「中小企業」。這5大議題，不只能提升供應鏈的效率與韌性，更能帶動更多貿易、資金與技術往來的機會。

賴清德說，立法院上周也三讀「運動產業發展條例」增修條文案，這次修法是為了打造更健全的運動產業發展環境，重點包含落實性別平等原則、強化支持輔導運動員工會或團體、以及深化擴大防賭機制。

賴清德表示，「以運動壯大台灣」是民進黨政府不變的目標，不只要為運動員打造更優質的環境，更要讓所有熱愛運動產業的國人，都能以台灣為傲。

賴清德也表示，今天是聯合國訂定的「國際移民日」，也是台灣的「移民節」。目前，台灣的婚姻移民，已突破60萬人，加上其子女總人數已超過百萬人。另外有數十萬名來自世界各地的外籍人士，共同在台灣這塊土地上，認真工作、求學，或投資經商，對於台灣的經濟發展、生活文化等層面，都產生了非常重要與深遠的影響，也造就了台灣更加多元活潑的社會文化。

賴清德說，民進黨中央黨部新住民事務部，與各地方黨部共同合作，從今年8月開始，從南到北、包含東部和離島，在全國各地，設立了14個「新住民諮詢站」，除了受理陳情案，也提供通譯服務，貼近各地新住民的生活，關心每一位新住民朋友的權益。明年也會繼續將「新住民諮詢站」拓及到更多縣市，讓民進黨成為所有新住民朋友生活中的最佳夥伴。

新住民 賴清德 運動產業發展條例

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