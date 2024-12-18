賴總統：民進黨一路走來始終和農民站在一起

民進黨主席賴清德今表示，台灣身為國際組織成員，一定要遵守國際規範與秩序，才能讓台灣生產的優質農產品，持續在世界的舞台上發光發熱，政府所擬定的相關政策一定會以此為目標，提供農民、農村及農業最大幫助。

民進黨中常會今天邀請台中市霧峰區農會總幹事黃景建，以「農業新產業價值鏈發展，帶動台灣農業走向全球化競合」為題進行專案報告。

賴清德聽取報告後表示，黃景建點出了台灣農發展的問題及建言，第一線農會的聲音非常重要，他要特別強調，民進黨政府「幸福農業、快樂農民」的施政主軸不會改變，本次報告標題「給台灣農業年輕的夢想」更是政府持續前進的目標。

賴清德說，民進黨一路走來始終和農民站在一起，完成了農民三保一金福利體系，讓農民朋友能得到全面的保障並透過放寬農貸限制、調降貸款利率、建置農產冷鏈基礎措施、拓展國際貿易等措施，讓台灣的農產品立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

賴清德表示，農委會去年正式升格為農業部，當時他告訴大家，農業部要成為農漁民永遠的靠山，不只要減輕農民負擔、提升農民收入，也要積極讓農業永續發展，和農民站一起面對氣候變遷及數位轉型挑戰，把握改變的機會，讓農漁民生活更好。