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藍白提案監院議事、調查巡察預算全刪 保留送協商

中央社／ 台北18日電

立法院司法法制委員會今天審查監察院預算，國民黨、民眾黨立委分別提案將一般行政、議事業務、調查巡察業務等預算全數刪除；因無法達成共識，司法及法制委員會召委吳宗憲裁示，提案保留送協商。

立法院司法及法制委員會今天邀監察院秘書長李俊俋列席，繼續審查114年度監察院主管預算案。

民眾黨立委黃國昌提案，「一般行政」項目預算原列新台幣8億9046萬元，減列9037萬元；「議事業務」原列1856萬元全數減列；「調查巡察業務」原列1571萬元全數減列；「國家人權業務」原列1億1825萬元，減列8500萬元；「一般建築及設備」原列2350萬元，減列2150萬元。

國民黨立委羅智強提案，政務人員待遇原列7609萬元全數減列；首長特別費原列219萬元全數減列；國際監察事務活動預算原列1187萬元全數減列；調查巡察業務原列1836萬元，減列1500萬、凍結50%；「國家人權業務」原列1億1825萬元，減列5000萬、凍結80%。

李俊俋說，監察院是憲政機關，「一般行政」預算全刪，勢必影響正常運作，也違反大法官釋字632號解釋；而監察院共有30位政務人員，包含監委29名、秘書長1人，法規上明列的政務人員是否不該領薪水，請委員會討論。

李俊俋表示，「議事業務」編列1856萬元，是因為監察院明年將承辦泛太平洋地區監察使活動，編列預算750萬元，且監察院是正式會員，若全數刪除會有困難；因此尊重委員會決議，將提案送朝野協商。

民進黨立委鍾佳濱說，如果人事預算保留、薪水照發，但公務員要進行糾舉、調查等議事費用卻全都刪除，等於讓這些人坐領乾薪，但毫無其他法定業務作為。

經提案委員發表意見、官員回應後，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲裁示，相關提案全數保留，送朝野協商。

司法 法制委員會 監察院

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