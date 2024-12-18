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整合困難…賴總統排除障礙勸「他」選宜蘭縣長 但地方意見分歧
賴清德總統出手整合2026民進黨宜蘭縣長選舉人選，陸續勸退「一些人」，日前與宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳見面，勸進林參選，徵召披掛上陣；但黨內傳出雜音，認為黨內初選的遊戲規則都還沒訂出來，距離選舉尚有兩年，瞬息萬變，現在就要談徵召某人，言之過早。
對此，林國漳今天表示，黨內比他適合的人選很多，他目前並無參選意願，很感謝總統與鄉親的厚愛，其實對社會奉獻的管道很多，不一定要從政，他會繼續付出做好自己該做的事。
縣長林姿妙任期卸滿，下屆宜蘭縣長選舉是全新戰局，民進黨誓言拿下地方執政，近來傳出支持者勸進參選者包括行政院政委陳金德、冬山鄉長林峻輔、前立委陳歐珀及宜蘭市前市長江聰淵等人。
據了解，賴總統月前邀集江聰淵、陳金德與林聰賢一起談，希望這幾位有選戰經驗的人全力輔選新人新氣象，會後也委由林聰賢去勸退林峻輔，這一連串動作是在幫林國漳排除選戰障礙。
行政院前副院長林錫耀父喪，賴清德日前到宜蘭捻香後，前往新搬遷的宜蘭縣信賴之友會辦公室，與信賴理事長林國漳見面，當場勸他參選，第一強調這是對宜蘭縣一場很重要的選舉，其次賴總統分享自己從政經驗，並引用聖經馬太福音一段有關「奉獻」的話，希望他以大局為重，犧牲奉獻地方。
民進黨議會黨團總召陳文昌表示，林國漳沒有派系，是最沒有聲音與爭議的人選，黨內的接受度應該很高。
林國漳是位律師，法學素養佳，形象清新，他長期在社區大學上課，從事免費法律服務，與地方頗有互動。但他屬於專業法律人，並非從政性格，林妻是公務員，家庭幸福及工作穩定，林並無參選縣長意願。
賴總統雖有意整合人選，但地方人士看法分歧，「憑什麼徵召林國漳？」認為目前黨內對下屆縣長選舉的「遊戲規則」都還沒有訂出來，就要徵召內定某人選，何況林也不是民進黨籍，一切言之過早。
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