快訊

民團號召青鳥今晚集結藍營中央黨部抗議 國民黨回應了

大陸浙江大學赴英交流「邀請函爆造假」 學生遭拒發簽證10年

彭博：鴻海已接洽Nissan不只想買廠房 有意取得控股權

聽新聞
0:00 / 0:00

整合困難…賴總統排除障礙勸「他」選宜蘭縣長 但地方意見分歧

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／翻攝林國漳臉書
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／翻攝林國漳臉書

賴清德總統出手整合2026民進黨宜蘭縣長選舉人選，陸續勸退「一些人」，日前與宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳見面，勸進林參選，徵召披掛上陣；但黨內傳出雜音，認為黨內初選的遊戲規則都還沒訂出來，距離選舉尚有兩年，瞬息萬變，現在就要談徵召某人，言之過早。

對此，林國漳今天表示，黨內比他適合的人選很多，他目前並無參選意願，很感謝總統與鄉親的厚愛，其實對社會奉獻的管道很多，不一定要從政，他會繼續付出做好自己該做的事。

縣長林姿妙任期卸滿，下屆宜蘭縣長選舉是全新戰局，民進黨誓言拿下地方執政，近來傳出支持者勸進參選者包括行政院政委陳金德、冬山鄉長林峻輔、前立委陳歐珀及宜蘭市前市長江聰淵等人。

據了解，賴總統月前邀集江聰淵、陳金德與林聰賢一起談，希望這幾位有選戰經驗的人全力輔選新人新氣象，會後也委由林聰賢去勸退林峻輔，這一連串動作是在幫林國漳排除選戰障礙。

行政院前副院長林錫耀父喪，賴清德日前到宜蘭捻香後，前往新搬遷的宜蘭縣信賴之友會辦公室，與信賴理事長林國漳見面，當場勸他參選，第一強調這是對宜蘭縣一場很重要的選舉，其次賴總統分享自己從政經驗，並引用聖經馬太福音一段有關「奉獻」的話，希望他以大局為重，犧牲奉獻地方。

民進黨議會黨團總召陳文昌表示，林國漳沒有派系，是最沒有聲音與爭議的人選，黨內的接受度應該很高。

林國漳是位律師，法學素養佳，形象清新，他長期在社區大學上課，從事免費法律服務，與地方頗有互動。但他屬於專業法律人，並非從政性格，林妻是公務員，家庭幸福及工作穩定，林並無參選縣長意願。

賴總統雖有意整合人選，但地方人士看法分歧，「憑什麼徵召林國漳？」認為目前黨內對下屆縣長選舉的「遊戲規則」都還沒有訂出來，就要徵召內定某人選，何況林也不是民進黨籍，一切言之過早。

面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（執旗者）表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／聯合報系資料照片
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（執旗者）表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／聯合報系資料照片
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（右一）表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／聯合報系資料照片
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（右一）表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／聯合報系資料照片
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／翻攝林國漳臉書
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／翻攝林國漳臉書
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／翻攝林國漳臉書
面對總統勸進參選縣長，宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳表示，黨內人才很多，他目前並無參選縣長意願。圖／翻攝林國漳臉書

宜蘭 民進黨

延伸閱讀

政院新人事 馬永成任政委

視察蘇澳溪分洪工程 陳金德：總經費調升至75億元

蘇澳溪分洪工程經費增21億 陳金德承諾明年3月公開招標

藍擬派吳宗憲選宜蘭縣長？ 陳金德：有創意、綠營或可參考

相關新聞

張啓楷：盼馬永成別只幫「黑熊」搶資源 把兩岸推向更緊張

行政院長卓榮泰昨宣布「扁朝大將」國安會諮詢委員馬永成將任行政院政務委員，銜接府院全社會防衛相關工作。民眾黨立委張啓楷說，...

美台避免雙重課稅有希望？ 傳美參院考慮加速處理

美台避免雙重課稅立法現曙光？美國國會山莊報報導，聯邦參議院民主黨議員正考慮提出一項為台灣企業提供稅收減免的法案，並啟動快...

「羅馬」起落30年 再獲賴賞識攀權力高峰

國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員，負責協調整合「全社會防衛韌性」事務；馬永成與海基會秘書長羅文嘉都曾是年少得志的...

罷免高虹安第一階段連署過半達1867份 藍議員：別再政治操作

新竹市推動罷免市長高虹安的公民團體「風城安心上路」今宣布目前罷免提案連署書份數已過半，達1867份，雖離最低門檻3547...

賴總統：台美繼續攜手落實並推動更多合作

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在中常會表示，台灣和美國，將攜手落實並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，並達到雙贏目...

賴總統：民進黨一路走來始終和農民站在一起

民進黨主席賴清德今表示，台灣身為國際組織成員，一定要遵守國際規範與秩序，才能讓台灣生產的優質農產品，持續在世界的舞台上發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。