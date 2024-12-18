上海拋團客遊台 賴士葆：考驗賴政府是否想恢復觀光

台北上海雙城論壇昨登場，上海副市長華源表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。國民黨立委賴士葆說，上海市遞出橄欖枝，考驗賴政府是否真有意願要恢復觀光旅遊，業者盼望從開放上海市開始，擴大到其他城市，讓兩岸觀光旅遊全面正常化。

賴士葆說，雙城論壇帶來的好消息，上海副市長宣布要開放上海團客到台灣旅遊。對長久營運瀕臨鬱悶窒息的觀光旅遊業者可以說是很大的振奮，業者更盼望從開放上海市開始，逐漸擴大到其他城市，讓兩岸觀光旅遊全面正常化。陸委會儘管酸言酸語大陸的文旅部和上海市不知道哪個說了算，基本上還是持正面態度來看待這次的觀光交流利多。

賴士葆表示，兩岸交惡，互相敵對仇視非一朝一夕，民進黨政府認為交流就是統戰，抱持這種不健康、不正確前提的思維，把交流賦予邪惡的陰謀在其中，所有善意的背後都是另有動機，這樣的認知之下要談交流，真的就難以持續。再者，以這次雙城論壇為例，即使陸委會核准上海市政府來台辦論壇，仍有但書，就是若發生軍演就隨時喊停。

賴士葆強調，未來開放上海團客來台旅遊，若是發生共機、軍艦繞台軍演的事情，是否要比照雙城論壇的例子隨時喊停？兩岸現在已經沒有互信基礎，民進黨抗中政策沒有改變的狀況之下，觀光旅遊業者只能且戰且走，先把握這彌足珍貴的一線生機。

賴士葆說，上海市已經遞出橄欖枝，向兩岸交流跨出一大步，正考驗與檢視賴政府是否真有意願要恢復觀光旅遊，也可望拯救已經被放生將近5年的觀光業者的生計，失去大陸旅客，又加上疫情影響，他們的處境其實很艱辛，政府的旅遊補助方案對他們的挹注有限。

賴士葆提到，未來還有很漫長的關卡要突破，包括雙方官方的政策解禁宣布，如果賴政府骨子裡根本想要切斷交流要找出理由，何患無辭？例如對等尊嚴、共軍演習、懲獨22條等等都可拿來當關閉的藉口，如果好不容易打開的一扇窗被關閉，就可能會永遠關閉。