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雙城論壇落幕 朱立倫：樂見觀光旅遊開啟 兩岸降低緊張

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨下午舉行中常會，主席朱立倫（左）表示雙城論壇對於兩岸緊張氣氛的降低和觀光旅遊的重新開啟， 感到高興並全力支持。記者曾吉松／攝影
國民黨下午舉行中常會，主席朱立倫（左）表示雙城論壇對於兩岸緊張氣氛的降低和觀光旅遊的重新開啟， 感到高興並全力支持。記者曾吉松／攝影

雙城論壇落幕，前總統馬英九今天也率大九學堂青年訪陸。國民黨主席朱立倫今天表示，這對兩岸緊張氣氛降低十分正面，國民黨感到高興，也全力支持。同時宣布，副主席連勝文與秘書長黃健庭下周也要訪陸參加台商活動。

朱立倫今在中常會發表談話指出，台北市長蔣萬安展現出對兩岸交流努力的成果，尤其這次透過雙城論壇有具體雙方都能合作的成果，未來推動上海觀光團來台北，對兩岸緊張氣氛降低與觀光旅遊開啟都很正面，國民黨感到很高興，也全力支持。

朱立倫強調，國民黨對任何兩岸交流活動都秉持正面積極的態度。馬英九帶領大九學堂赴陸訪問，參加重要青年交流活動，馬英九的辛勞，希望透過兩岸交流讓年輕人相互了解、降低衝突、減少緊張氣氛。

朱立倫表示，愈頻繁的交流、愈能減少兩岸緊張氣氛，促進兩岸合作，國民黨不希望用負面、抵制態度，甚至用強烈、杯葛、抹紅面對兩岸交流。

他也批評，民進黨長期用抗中賺取政治利益，完全不願見到任何兩岸正面交流，這是傷害台灣為基礎，賺取政治利益為目的的政黨，應該停止持續傷害台灣民眾。

國民黨 朱立倫 馬英九

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