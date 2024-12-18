青鳥號召抗議國民黨 朱立倫：我們不怕 不會有任何退縮

立法院會周五將處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法與財政收支劃分法，朝野攻防山雨欲來，青鳥晚間將集結國民黨中央黨部抗議。國民黨主席朱立倫表示，國民黨不怕、也不會有任何退縮，他們嚴正按照民意需求、公理正義與世界標準，持續勇往前進。

朱立倫今在中常會指出，選罷法、財劃法在各項民調獲得絕大多數民意的支持。財劃法更是台灣民主政治長遠與地方自治所需要，一定要推動的法律。25年沒修了，過去賴清德總統與民進黨地方首長都十分支持，就民意、真理、正義的角度都應該推動，不要受到民進黨換個位子換個腦袋，想集權又集錢就想杯葛抵制。

提及選罷法，朱立倫說，有七成民眾反對惡罷，發起惡霸的人就是民進黨，尤其現任秘書長林右昌更是基隆惡罷的罪魁禍首，又想在明年發動大罷免，讓國內政治動盪不安，多數民眾也主張選罷法應該修改提高門檻，才能正確反映真正民意。為了國內政治安定、同時比較日、韓、英、美等民主國家，選罷法都比我國嚴格規範、門檻更高，應該做修正。

針對憲法訴訟法，朱立倫說，憲法法庭做出實質廢死判決，是過去太過寬鬆的標準，造成這樣不幸的結果，很多國家對於憲法法庭的決定，都是要求三分之二更嚴格的規範，立院針對憲訴法相關加嚴的規定，和其他先進國家標準是一樣的，也符合社會公平正義。

朱立倫說，國民黨不希望憲法法庭作出粗糙、違反民意的決定，黨團所做都是基於各國標準、民主政治的要求，同時有絕大多數民意支持作為後盾。

他批評，民進黨為一黨之私，結合側翼打著公民團體的名號，罕見有公民團體是為了護航執政黨、為了站在執政當局集錢又集權、或是要打壓攻擊在野黨，這是全世界所罕見。「我們不怕、也不會有任何退縮，」將嚴正按照民意需求、公理正義與世界標準，持續勇往前進。