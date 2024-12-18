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馬永成任政務委員 民進黨立委肯定人事安排

中央社／ 台北18日電

行政院長卓榮泰邀請國安會諮詢委員馬永成加入行政團隊，擔任政務委員。民進黨立委賴瑞隆今天表示，樂觀其成，朝野攻防議題多，而馬永成有豐富專業能力與行政經驗，政治判斷也非常精準。民進黨立委王世堅指出，馬永成是很好的輔佐大臣。

為強化行政團隊政策論述，行政院長卓榮泰昨天宣布，邀請國安會諮詢委員馬永成加入行政團隊，擔任政務委員，未來將負責與各部會溝通，以及中央、地方事務溝通協調，還有對外政策說明與論述。

賴瑞隆在民進黨中常會前受訪表示，馬永成有非常豐富專業能力與行政經驗，政治判斷也非常精準；現在行政院功能越來越吃重，包括跨部會協調、對外發言、決策溝通，行政院扮演核心角色。

賴瑞隆指出，行政院與立法院溝通，必須有很多精準的政治判斷以及危機處理能力，馬永成從幕僚到國安會的工作，精準掌握危機處理，行政能力也受認可。

賴瑞隆認為，把有經驗的馬永成調到行政院，是非常正確的決定，相信會讓國家運作更順暢，並讓行政院、總統府、立法院、黨部的溝通順暢，他樂觀其成。

王世堅在中常會前受訪強調，馬永成非常有智慧，而且對於行政體系、國會議事都非常嫻熟，會是一個很好的輔佐大臣。

至於有媒體報導，總統賴清德認為政院跟黨團溝通有礙，因此倚重馬永成居中協調，王世堅則回應，「不會不會，總統挑的就是好人才」，過去馬永成輔佐前總統陳水扁時，表現非常好，賴總統如此用人，一定有其考量，他相信結果會很好。

溝通 行政院 馬永成

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