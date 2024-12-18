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檢調提訊沈慶京、李文宗 追查政治獻金

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
檢廉偵辦京華城容積率弊案及政治獻金案進入偵結倒數階段。台北地檢上午、下午分別提訊在押的威京集團主席沈慶京（右）與大帳房李文宗。記者黃義書／攝影
檢廉偵辦京華城容積率弊案及政治獻金案進入偵結倒數階段。台北地檢上午、下午分別提訊在押的威京集團主席沈慶京（右）與大帳房李文宗。記者黃義書／攝影

台北地檢署昨約談民眾黨「政治網紅」後，為釐清政治獻金與競選小物關聯性，今天上午提訊威京集團主席沈慶京，下午提訊時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗比對供詞，加緊速度在結案前釐清政治獻金及京華城案相關細節。

今沈慶京下囚車同樣以漁夫帽、口罩現身，下囚車隨即坐上輪椅進入北檢。下午則提訊李文宗，釐清他身為民眾黨主席柯文哲辦公室主任、競選辦公室財務長、眾望基金會董事長，涉京華城案、政治獻金案中，涉犯貪汙違背職務收受賄賂罪、刑法公益侵占罪、背信罪等相關情節。

檢方指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡，其丈夫副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等「政治網紅」，還有木可公關員工何璦廷、李婉萱等6人作證，6人訊後均請回。

陳智菡今表示，「政治獻金跟競選小物完全不同」木可公司推出的競選小物，就是純粹的商品販賣行為，根本就不是政治獻金；吳怡萱則說，民眾黨實際付出勞務、幫忙宣傳商品，取得勞務報酬被抹黑成「抽佣」，現在更無限上綱來自政治獻金，木可商品不代表就是「募款小物」，勞務報酬也不代表抽佣。

檢廉偵辦京華城容積率弊案及政治獻金案進入偵結倒數階段。台北地檢上午、下午分別提訊在押的威京集團主席沈慶京與大帳房李文宗（左）。記者黃義書／攝影
檢廉偵辦京華城容積率弊案及政治獻金案進入偵結倒數階段。台北地檢上午、下午分別提訊在押的威京集團主席沈慶京與大帳房李文宗（左）。記者黃義書／攝影

政治獻金 李文宗 民眾黨

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