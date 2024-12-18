檢調提訊沈慶京、李文宗 追查政治獻金

台北地檢署昨約談民眾黨「政治網紅」後，為釐清政治獻金與競選小物關聯性，今天上午提訊威京集團主席沈慶京，下午提訊時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗比對供詞，加緊速度在結案前釐清政治獻金及京華城案相關細節。

今沈慶京下囚車同樣以漁夫帽、口罩現身，下囚車隨即坐上輪椅進入北檢。下午則提訊李文宗，釐清他身為民眾黨主席柯文哲辦公室主任、競選辦公室財務長、眾望基金會董事長，涉京華城案、政治獻金案中，涉犯貪汙違背職務收受賄賂罪、刑法公益侵占罪、背信罪等相關情節。

檢方指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡，其丈夫副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等「政治網紅」，還有木可公關員工何璦廷、李婉萱等6人作證，6人訊後均請回。