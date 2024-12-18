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衛福部霸凌竟稱「鼓勵運動」 網轟民進黨雙標、嗆邱泰源深蹲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
衛福部長邱泰源。本報資料照片
衛福部長邱泰源。本報資料照片

衛福部調查內部職場霸凌，調查小組竟認定「深蹲、扶地挺身」非霸凌、僅是鼓勵運動，衛福部長邱泰源還說只有極少數人員對此感到不舒服，引起譁然。粉專「我得了一種不刻薄會死的病」表示，當年洪仲丘被逼做體能，在野的民進黨說這是凌虐部屬；現在公務員被逼做體能，民進黨政府就說是鼓勵運動了。有些人的雙重標準就是這麼樸實無華而枯燥。

PTT八卦版也熱議，網友諷刺，「上班時間給你錢，讓你深蹲、做重訓，當然不算霸凌啊，外面健身房很貴的，你領錢健身，真的划算」。其他網友表示，「那衛福部的官員每天深蹲給大家看吧」、「以後立委質詢時要官員先深蹲50下再說」、「支持以後他們開會都不用椅子」、「叫邱泰源在立院深蹲給大家看啊」。

也有網友說，「老師對學生的話算不算體罰」、「在學校稱為體罰，職場上就叫霸凌不是嗎」、「以後學校老師要求學生深蹲伏地挺身，也不能算是體罰了」、「好喔，現在可以翻案洪仲丘事件了」、「深植組織文化及用人，遍地開花欸」、「繼續提油救火」、「貪汙、霸凌、性騷、婚外情，是黨DNA嗎」。

職場霸凌 衛福部

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