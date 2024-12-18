越爆越多… 游淑慧：能收錢的組織似乎都成柯文哲ATM

民眾黨主席柯文哲涉京華城案延燒，鏡週刊爆料指柯文哲曾擬「屯田計畫」並成立眾城管理顧問公司，柯文哲前幕僚張益贍也指「木可」形同柯文哲的「控股公司」，因此也才會向柯P的競總等單位收「授權金」賺錢，與所有政治人物做法不同。議員游淑慧指出，越爆越多，凡能收錢的組織，都成立了，而這些似乎都變成柯文哲的ATM。

針對最新爆出的眾城公司，昨日民眾黨表示不知情、負責的董座稱「未實際運作」、已向檢方說明。游淑慧指出，新爆出來的眾城，後來沒在運作的原因，或許是因為公司主事者不夠「自己人」也「不夠敢」，在不夠配合的情況下，後來才又另外搞「木可」。

游淑慧說，但不論是成立公司、協會、基金會或政黨，凡事能收錢的組織，他都成立了，而這些似乎都變成柯文哲的ATM，隨時能用來存款、提款和彼此轉帳，每個組織他都能收錢、存錢和提錢。

游淑慧說，所以柯文哲看起來很窮、很儉樸，但每台ATM的錢都是他的、他都能用。買4000多萬的商辦也0貸款，而每台ATM的錢他也都能指揮轉來轉去，再搞下去「可能不是屯田計畫而是金控集團」。