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張啓楷：盼馬永成別只幫「黑熊」搶資源 把兩岸推向更緊張

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
前總統陳水扁（左二）左右手的綠營第一代造浪者林錦昌（左一）、羅文嘉（右一）、馬永成（右二），如今又在賴清德陣營聚首。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁（左二）左右手的綠營第一代造浪者林錦昌（左一）、羅文嘉（右一）、馬永成（右二），如今又在賴清德陣營聚首。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨宣布「扁朝大將」國安會諮詢委員馬永成將任行政院政務委員，銜接府院全社會防衛相關工作。民眾黨立委張啓楷說，馬永成過去參贊國家大政經驗豐富及深度高，擔任政務委員職位尚屬合適，但期望馬永成不是只幫「黑熊學院」搶資源、把兩岸推向更緊張、危險。

張啓楷表示，馬永成過去長期擔任前總統陳水扁親近幕僚，早在陳水扁擔任立法委員期間，就是辦公室主任；在國防及國安上有深度涉獵及研究，後續在陳水扁擔任總統期間任總統府機要秘書及總統府副秘書長，後來卻捲入阿扁弊案。

張啓楷說，就馬永成過去參贊國家大政經驗豐富及深度高，加上行事較為沉穩，擔任政務委員職位尚屬合適。

不過，張啓楷認為，馬永成接任政務委員，主責社會韌性及防衛，期望不是只幫「黑熊學院」搶資源、把兩岸推向更緊張、危險，而是要有效穩定台灣的社會防衛及安全，減低海峽兩岸對立緊張，及很多家長擔心「小孩上戰場」的疑慮。

張啓楷 陳水扁 馬永成

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