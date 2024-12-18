美台避免雙重課稅有希望？ 傳美參院考慮加速處理

美台避免雙重課稅立法現曙光？美國國會山莊報報導，聯邦參議院民主黨議員正考慮提出一項為台灣企業提供稅收減免的法案，並啟動快速立法程序來推動成案。

聯邦眾議院1月表決通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」，其中包括「美台快速減免雙重課稅法案」；此案還沒通過參議院立法程序，而眾議員任期到明年1月3日，若法案沒過，依照屆期不連續原則，必須重新來過。

國會山莊報報導，參議院財務委員會一名助理透露，解決美台雙重課稅問題的法案，已經進入「熱線諮詢」（Hotline）程序，指的是參議院領袖們發動，私下對參議員們表達希望能讓法案一致同意（unanimous consent）通過，只要議員們沒有提出反對意見，就可以加速推動成案。

不過這位助理也說，國會議員對於「以一致同意推動法案通過」，這點還沒有共識，所有選項都是開放的。

香港2019年爆發反送中事件及一系列示威活動，情勢嚴峻，美國國會推出香港人權與民主法案，希望捍衛香港自治權利；法案送到參議院時有雜音，時任外交委員會主席芮胥（James Risch）和該委員會成員魯比歐（Marco Rubio）啟動熱線程序，最終讓法案快速在參議院通過。

如今傳出參議院打算動用熱線加速推案，中華民國駐美代表處表示，「本屆國會議程即將結束，即使該法案在本年底前通過機會有限，預期明年下屆國會開議後，相關議員仍將致力推動通過該法案。本處將持續與美國會、行政部門共同努力，儘早解決台美雙重課稅問題。」