深蹲、伏地挺身非職場霸凌? 王婉諭籲邱泰源重啟調查

衛福部日前公布霸凌案調查結果，其中長照司長祝健芳被指控逼下屬深蹲、伏地挺身，但調查小組認為「深蹲、伏地挺身」非職場霸凌、僅是鼓勵運動。時代力量黨主席王婉諭在立院外舉行記者會，表示此舉不僅傷害基層公務員，更是官官相護的包庇行為，有科長級主管不敢違抗命令，只好排班輪值擔任「深蹲隊長」，認為衛福部長邱泰源應該重啟調查。

王婉諭上午在立法院舉行「目的良善的深蹲司長」記者會，說明接獲衛福部長照司現職員工舉報，司長祝健芳不僅強迫推動「健康操」，甚至要求每天上下午各進行15分鐘的深蹲運動，而且指示各科推派「健康操小老師」。

王婉諭指出，根據檢舉內容，有科長級主管不敢違抗命令，只好轉而要求同仁「不得賴皮」、排班輪值擔任「深蹲隊長」，違反者還會被當眾點名批評，也有職員被逼迫在體力不支的狀況下，持續深蹲直至時間結束，這種長期的濫權行為，已經造成員工身心雙重壓力。

王婉諭批評，衛福部的調查過程草率且避重就輕，調查問卷未詢問同仁感受或同意程度，導致「僅極少數人不願意」的荒謬結論。再者，除了衛福部現職員工，也有離職員工來信陳情，調查從未聯繫離職員工，導致許多受害者的聲音根本無法被聽見。