馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

行政院長卓榮泰昨宣布內閣新成員，國安會諮詢委員馬永成將於本周起擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。朝野反應不一，民進黨立委林俊憲表示，新職務符合馬永成專業，在野黨立委則批評，賴政府小圈圈用人。

林俊憲指出，馬永成資歷完整，由他來督導全社會防衛，符合專業所在，且馬永成無論來自總統府，未來將到行政院服務，未來政所推動業務結合府院兩端經驗，會更有效率，相信對行政院施政有很大幫助。

國民黨立委王鴻薇表示，賴清德根本沒人可以用，過往大家說賴任人唯親、圈子非常小，現在去接收一些扁朝時代高度爭議的人物如羅文嘉、馬永成，讓這些人重新復出，就代表賴清德用人的小圈圈。

王鴻薇說，這些在扁朝過氣政客，現在被賴清德撿回來用，他們會非常努力表現給賴清德看，例如海基會秘書長羅文嘉在這次雙城論壇中荒腔走板，對台北市長蔣萬安指點江山。這些人會變成賴清德的錦衣衛，幫賴清德攻擊政敵，未來賴政府只會更鷹派。

民眾黨立委林憶君指出，馬永成過去作為「扁朝大將」，如今受賴政府重用，顯示賴清德總統剛執政、初任三軍統帥，迫於執政壓力且對國防事務尚不熟悉，只能仰賴過去有執政經驗的扁朝團隊。賴清德不如陳水扁當時有李登輝協助穩固軍方，只能回到「台獨舒適圈」。

林憶君表示，賴清德重用「扁朝大將」已有先例，例如任用羅文嘉擔任海基會秘書長、任用李逸洋擔任駐日代表，顯示賴清德在用人上都選擇用人唯親，甚至寧願選擇把過去「扁朝大將」放在國防和兩岸外交重要的國家議題上，希望府、院不應該因自身政治立場正確而一再酬庸，無論由誰擔任要職，都應謹守本分、共同為國家安全努力。