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「羅馬」起落30年 再獲賴賞識攀權力高峰

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員，他與海基會秘書長羅文嘉都曾是年少得志的扁朝大將，但後來也因陳水扁家族貪腐案殞落，「羅馬」體制沈寂近十餘年後，獲得賴清德賞識，再攀權力高峰。本報資料照片
國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員，他與海基會秘書長羅文嘉都曾是年少得志的扁朝大將，但後來也因陳水扁家族貪腐案殞落，「羅馬」體制沈寂近十餘年後，獲得賴清德賞識，再攀權力高峰。本報資料照片

國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員，負責協調整合「全社會防衛韌性」事務；馬永成與海基會秘書長羅文嘉都曾是年少得志的扁朝大將。其後，羅文嘉辭官參選，馬永成則因陳水扁家族貪腐案殞落，「羅馬」體制沈寂近十餘年後，獲得賴清德賞識，再攀權力高峰。

馬永成與羅文嘉出身野百合學運，1990年代兩人初入政壇，跟隨當時聲勢如日中天的立委陳水扁，而從陳水扁擔任台北市長，馬永成出任北市府市長室參事，羅文嘉擔任新聞處處長，後因北市拔河斷臂事件，羅文嘉負政治責任辭職，馬永成接任，可見陳水扁對兩人的信任。

陳水扁在1998年競選北市長連任失利，卻在2000年當選總統，民進黨完成首度政黨輪替，馬永成與羅文嘉隨扁開疆闢土，後來也居廟堂之高，不到40歲的馬永成擔任總統府副秘書長，而羅文嘉則先後執掌行政院文建會及客委會。

馬永成在總統府輔佐陳水扁，也獲得扁的充分授權，從政府施政、部會協調到大小人事，綠營內部皆知，馬永成可以直達天聽，找馬永成就等於找陳水扁；年輕氣盛卻手握大權，是馬永成的最佳寫照。

陳水扁邁入總統第二任期後，包括他自己與家族都陷入弊案，百萬「紅衫軍」圍攻，陳水扁政治聲望跌落谷底。羅文嘉後來公開質疑陳水扁國務機要費案，遭當時黨內親扁勢力批評「忘恩負義」，馬永成則辭官下台，最終也因國務機要費案列為被告遭收押，雖然之後獲釋，但卻開啟如夢魘般的漫長司法審判過程。

兩人淡出政壇後，低調過生活，馬永成研讀法律，為自己的官司辯駁，羅文嘉則經營出版社也持續筆耕。馬永成2016年出任網路媒體副社長，四年後離去時，他告訴媒體「沒打算回政治圈」，羅文嘉則在2019年受時任民進黨主席卓榮泰之邀，擔任民進黨秘書長。

2020年大選前，民進黨歷經「蔡賴之爭」，卓榮泰、羅文嘉逐漸成為賴清德人馬。賴清德擔任副總統期間，鴨子划水布局2024總統大選，卓、羅以及馬永成都是重要幕僚與策士，而賴清德當選總統後，「賴家軍」也隨之加官晉爵，卓榮泰成了最高行政首長、羅文嘉入主海基會，馬永成則任國安會諮委。

在陳水扁政治聲望高漲的十多年裡，「羅馬」體制權傾一時，但也因扁案從雲端跌入谷底，多年後羅文嘉與馬永成卻又不約而同，回到最熟悉的政治領域；政壇如潮，兩人近30年的政治起伏，恐是他們當初都沒料想到的人生劇本。

羅文嘉 陳水扁 馬永成

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