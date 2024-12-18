防衛韌性業務被馬永成取代 季連成被質疑「傳統軍方思維」

閣揆卓榮泰宣布國安會諮詢委員馬永成轉任行政院政務委員，未來將負責社會防衛相關工作，不過行政院目前已經有政務委員季連成負責相關業務，傳出季連成對防衛韌性業務「很有想法」但與府院及國安會所主張的概念格格不入，更被質疑「仍是傳統軍方思維」恐怕是府院決定換人試試看的原因。

卓榮泰宣布馬永成轉任政務委員，未來將銜接府院的主掌全社會防衛相關工作，協助部會間與中央、地方事務溝通，並與發言人李慧芝一起對外說明政策。

然而，已經有軍人背景的季連成負責推動全社會防衛韌性工作，並兼任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書，何以又找來馬永成取代相關業務？行政院官員表示，全社會防衛韌性業務層面涵蓋相當廣，除了防救災之外，還包括社會民力動員等各階段與層次，不同政務委員可分別涵蓋不同專業領域。這位官員的話，或許已能看出端倪。

2016年0206美濃大地震時，季連成以陸軍八軍團指揮官的身分擔任救災指揮官，當時與八軍團協助救災及台南養殖寒害恢復等善後工作，獲得時任高雄市長陳菊、台南市長賴清德的高度讚賞。

520賴清德上任後，將社會防衛韌性視為重點，季連成也被延攬入閣擔任政務委員，卓榮泰當時就標榜將借重他的國防、救災及全民防衛的專業，持續強化台灣社會的韌性與國家安全韌性。不過事隔近半年，卻傳出相關部門抱怨季連成的想法與國安會格格不入，無論民防、演習雖有想法但卻與國安會有很大差異。

相關人士舉例，全社會防衛韌性的概念是中央地方協力，但季連成仍認為地方政府要聽中央的指令；同時季連成也認為防衛韌性演習應與漢光演習一起進行，但漢光是軍事演習為主，民防演習概念卻是減輕國軍負擔、讓國軍專心打仗，應該逐步推動而非一步到位。說穿了「季仍是傳統的軍方思維。」

更有幕僚透露，與季連成時常在會議中「講古」，一場會議往往要3個小時起跳，各種想法更是與國安會格格不入，終於讓府院決心換人試試看。事實上，季連成上任政務委員後第一次與媒體茶敘，席間花了長時間細數自己主持漢光演習、救災等經歷，但外界關切新政府對防衛韌性的政策方向卻甚少提及，已經令在座媒體面面相覷，如今業務遭馬永成取代，也就不令人意外。

另一方面，卓內閣上任以後從國會改革、總預算，到財劃法、國土計畫法、選罷法與憲法訴訟法，不是與在野黨意見不合，就是連執政黨都認為法案執行有問題，外界認為政策推動不夠踏實、說明不夠清楚。如今卓榮泰宣布馬永成將偕同發言人對外說明政策，顯然政院方面也認為該有所改變。