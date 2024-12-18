「扁朝大將」任政委 林憶君：賴清德用人回台獨舒適圈

行政院長卓榮泰昨晚宣布「扁朝大將」國安會諮詢委員馬永成，將於本周起擔任行政院政務委員，將銜接府院全社會防衛相關工作。民眾黨立委林憶君表示，賴清德不如前總統陳水扁當時有李登輝協助穩固軍方，加上黨主席之爭產生嫌隙，可能對蔡英文用人有顧忌，只能回到「台獨舒適圈」。

林憶君指出，馬永成過去作為「扁朝大將」，如今受賴清德政府重用，也顯示出賴清德總統剛執政、初任三軍統帥，迫於執政壓力且對國防事務尚不熟悉，因此只能仰賴過去有執政經驗的扁朝團隊。

林憶君續指，賴清德不如陳水扁當時有李登輝協助穩固軍方，加上因黨主席之爭產生嫌隙，可能對前總統蔡英文用人有所顧忌，故只能回到「台獨舒適圈」，重用具台獨經驗又有執政經驗的扁朝團隊，唯一能信任就是阿扁重要左右手。

林憶君表示，賴清德重用「扁朝大將」已有先例，例如任用羅文嘉擔任海基會秘書長、任用李逸洋擔任駐日代表，顯示賴清德在用人上都選擇用人唯親，甚至寧願選擇把過去的「扁朝大將」放在國防和兩岸外交重要的國家議題上。

林憶君認為，未來國防事務、社會防衛工作是否有陳水扁背後的影子仍需再觀察，希望府、院也不應因自身政治立場正確而一味酬庸，無論由誰擔任要職，都應謹守本分、共同為國家安全努力。