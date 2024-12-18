指民進黨藉癱瘓議事護航政院霸凌 牛煦庭撂重話：匪類

民進黨立院黨團今天一早占領立法院內政委員會主席台，抗議選罷法在16日3分鐘出委員會。國民黨立委牛煦庭表示，今天內委會要審查明年度行政院預算，他們打算透過詢答機制，詢問行政院的霸凌事件，顯然民進黨是故意占領主席台，護航霸凌行為，他更罕見撂下重話，指民進黨是「匪類」。

牛煦庭表示，很多人質疑為什麼周一的開會要用這麼激烈的手段，但今天的事件直接證明，如果把民進黨立委放進來開會，就會發生今天這樣的狀況，過去審查選罷法時已經發生非常多次了，民進黨惡意癱瘓，每一次的惡意癱瘓都是耽誤內委會的開會，浪費了大量時間，也延宕了許多內政議的討論空間。

「非常的對手，只好用非常的手段來處理」，牛煦庭說，今天他們也只是要求循正常管道開會，如果民進黨希望主席做處理的話，應該把主席台的位置空出來，彼此循正常會議規則做討論，但很遺憾民進黨寸土不讓，顯然今天的會議又再一次被癱瘓，他敬告民進黨，希望不要在今天下午又看到你們在裡面吃雞排、開同樂會，這個真的是浪費民脂民膏，也是浪費所有人民的時間。

牛煦庭強調，今天是行政院預算答詢，當初民進黨一直批評他們擋預算，現在是誰在阻擋預算審查？誰不想讓預算通過？自己作賊喊作賊，好意思嗎？更重要的是，今天內政委員磨刀霍霍，因為行政院人事總處爆發霸凌案，簡直荒腔走板，每個人都想透過詢答，把這事情弄明白，結果這一群人又霸占主席台，顯然民進黨是故意為行政院的霸凌行為護航，「像這樣子的一群匪類，我們還要繼續放任他們下去嗎？」

牛煦庭呼籲民進黨，不要再耽誤行政院的預算審查、不要再護航霸凌、不要再浪費台灣人民的時間，他們隨時願意回去開會，只要讓出主席台，大家就按照會議規則來處理。