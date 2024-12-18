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罷免高虹安第一階段連署過半達1867份 藍議員：別再政治操作

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市推動罷免市長高虹安的公民團體「風城安心上路」今宣佈目前罷免提案連署書份數已過半，達1867份，雖離最低門檻3547份還有段距離，仍會持續努力。記者王駿杰／翻攝自「風城安心上路」粉專
新竹市推動罷免市長高虹安的公民團體「風城安心上路」今宣佈目前罷免提案連署書份數已過半，達1867份，雖離最低門檻3547份還有段距離，仍會持續努力。記者王駿杰／翻攝自「風城安心上路」粉專

新竹市推動罷免市長高虹安的公民團體「風城安心上路」今宣布目前罷免提案連署書份數已過半，達1867份，雖離最低門檻3547份還有段距離，仍會持續努力，希望更多市民聽到該團體的聲音；不過，有藍營議員認為，民眾對於動不動就搞罷免已極度厭煩，這已等同是一種民主戒嚴。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院今年7月間依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月。判決出爐後，內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

罷高民團表示，推動罷免高虹安半年來，說長不長，說短不短，雖然因為志工們生活中的忙碌導致收件進度一直很緩慢，但是還是有不少令志工們感到溫暖的民眾相伴左右與支持。目前已收集連署書1867份( 53% )，離最低門檻3547份還有一段距離，最終目標希望能收集到3萬5465份。

罷高民團指出，「風城安心上路」罷免活動團隊自開始活動以來，一直懷著「改變新竹市，帶回新竹市的城市原始樣貌」、「用罷免來給予市府不得不重視市容與市政的壓力」的心，每一次的小蜜蜂都全力以赴的向民眾收件，希望更多市民聽到該團的聲音。

國民黨市議員吳旭豐指出，先前的基隆市長謝國樑罷免案沒過，很可能就是高虹安罷免案的寫照。從謝國樑罷免案可看出，民眾對於民進黨選不贏就搞罷免已經極度厭煩，綠營不給予勝選政治人物施政的時間與機會，搞罷免也是侮辱多數民意的智慧，呼籲執政當局應適度收手，別再做沒意義的選舉操作，應該要正式民眾的民生需求。

另外，吳旭豐坦言，很多民眾都對「選不贏就搞罷免」非常反感，如今，民進黨甚至還揚言接下來要罷免藍營立委，這樣已等同是民主戒嚴，要讓不同的聲音禁聲，這也是為何國民黨要修改選罷法讓其更符合民主社會的精神，而非成為綠營政治操作的工具。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

罷免 高虹安

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