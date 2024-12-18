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影／就安基金被濫用 藍委要求暫緩審查勞動部預算
立院衛環委員會今天續審勞動部公務及基金預算，由於近日連環爆出就業安定基金濫用爭議，立委廖偉翔主張今天應暫緩審查勞動部預算，他認為若立委現在審勞動部預算，等於是替勞動部濫用公帑背書。但黃秀芳等立委則認為可先保留爭議項目，不該全部預算都冷凍。現場休息協商後，委員會決議今只審公務預算、基金擇期再審。
對於審計長陳瑞敏昨在立院表示，初步發現一一二年度未符合基金用途的支出有五千多萬，將協助收回；近二年，審計部也已針對就安基金違反規定的支出收回三億多元。勞動部長洪申翰受訪時表示，因目前尚未收到審計部正式報告，待收到報告了解細節後，才有辦法續處置，他並強調，勞動部對就安基金的態度是絕不迴避問題，未來也會提出機制面的解方。
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