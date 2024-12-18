藍委提案潛艦後續預算全砍 綠委批扯後腿打擊國防

潛艦國造第三階段後續建籌建案預算高達2840億餘元，國民黨立委馬文君、黃仁、徐巧芯連署提案刪減該預算。民進黨立委林楚茵今天表示，國民黨不只打擊國防，也影響台灣造船工業發展，阻擋台灣國防預算就是讓台灣面臨危險。

針對國民黨放話要潛艦預算要全砍，林楚茵表示，目前潛艦國造部分的核心裝備技術輸出許可即將過期，倘若得再重新談判，會出現許多不可控變數，足以左右甚至影響裝備取得時間，等於使建造完成目標變得遙遙無期，也讓維持台灣造船人才培育環境更加艱難。

林楚茵說，目前能夠制衡敵國航母艦隊伍的首選就是潛艦，全世界都在搶訂，台灣好不容易已加入隊伍，不能在此時放棄，若自己有能力建造、檢修，反而降低成本，也可以即時確保潛艦安全無虞。

「當隔壁有惡鄰居，買個好的門鎖自保本就天經地義！」林楚茵強調，現在台灣外海有中國軍艦、天空有中國軍機，在這關鍵時刻，距離建立潛艦自製量能僅剩一步，國民黨立委卻興致勃勃地扯後腿，夜宿立法院竟然是怕自己被罷免。

民進黨立委沈伯洋也說，國防預算被刪減或凍結，對武器研發影響很大，還可能導致相關廠商無法維持生計，武器研發步驟跟方式很多，在野黨要多了解，希望此事還有溝通餘地。