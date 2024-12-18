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監院出國預算含考察「人熊共處」 今審查藍委嗆砍光
立法院司法及法制委員會今天審查監察院預算。國民黨立委翁曉玲提案，將監察院出國考察預算刪除500萬元，國民黨立委羅智強更主張，全將出國預算全數刪除。監察院秘書長李俊俋回應，針對職員出國考察黑熊、棕熊部分，若立委有疑義，監院同意將該項目預算刪除。
國民黨立委翁曉玲表示，監察院編列預算，到北海道考察黑熊，但當地明明當地是棕熊的棲息地，而且去考察黑熊，這和監察院業務到底什麼有何關聯？李俊俋說明，考察包括北海道與長野縣，長野縣有黑熊，職員們主要是去考察當地如何「人熊共處」。
翁曉玲批評，要考察人類和動物之間如何共處，根本不用跑去日本，到高雄中山大學就能考察「人猴共處」了，監察院正事不辦，行政院前發言人陳宗諺接受性招待都彈劾不過，整天只想著花納稅錢出國考察，她堅持仍要刪減預算。
羅智強表示，他主張將監察院出國考察預算全數刪除，民進黨一邊主張廢監察院，卻一邊大把地領監察院的錢、花監察院預算，相當荒謬，本預算會期他會秉持「當用則用、當省則省」原則，好好監督監院預算。
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