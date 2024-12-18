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馬英九率團訪中 建兩岸和平橋梁是身為前總統責任

中央社／ 桃園機場18日電

前總統馬英九今天率「大九學堂」學員訪中，他表示，現階段兩岸青年互相交流格外重要，希望能建造兩岸和平橋梁，傳遞兩岸人民渴望交流心聲，這是他身為前總統的責任。

馬英九受中國大陸邀請，於18日至26日率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

馬英九今天上午啟程赴中前接受媒體聯訪表示，這是他第3次到中國大陸訪問，同樣帶著大九學堂的學員，這是2週前邀請大陸師生訪問團後，很快地安排台灣同學回訪大陸，現階段兩岸青年互相交流格外重要，尤其是在全球戰爭頻仍，兩岸關係遠較國民黨執政時期緊張，馬英九基金會的實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流。

馬英九說，希望能建造兩岸和平的橋梁，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流的心聲，這也是他身為前總統的責任，也是他為兩岸鄉親、兩岸和平盡心盡力所能做的事，兩岸青年交流越多、認識越深入，未來兩岸的衝突一定會越少。

馬英九指出，馬英九基金會雖然只是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年幾次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益福祉，未來也會繼續努力。

馬英九基金會執行長蕭旭岑稍早受訪時指出，這次帶著大九學堂學員到哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」，也會去看冰雪大世界、冰雕博物館、侵華日軍第731部隊罪証陳列館，因為抗戰是在東北開始，也希望帶同學去看看當地一些抗戰的事蹟。在成都則會參訪都江堰水利工程、熊貓博物館、杜甫草堂博物館等。

對於記者詢問，是否有安排跟中國的高層會面。蕭旭岑指出，其實這幾次到大陸去都是一貫的，過去參訪各個地方的官員都有出面接待，所以此行也是客隨主便，由對方安排。

記者又問，如何看待前立委沈富雄表示，馬英九訪中不能緩和兩岸關係，還會讓國民黨選票流失、永遠沒有執政機會等言論。

蕭旭岑說「沈富雄大老一向是反指標，他這幾年推論的完全都是錯誤」，所以現在都把「沈大老」所說的話當成反指標，這代表國民黨推動兩岸交流腳步是對的，也跟民進黨區隔，從雙城論壇到陸生團，證明民進黨沒有能力處理兩岸關係，國民黨是有能力處理兩岸關係的政黨，他覺得國民黨這個路線是正確。

台灣國理事長陳峻涵也率員到場抗議，並演出行動劇高喊「馬英九不可以做賣國賊」，他說，國共兩黨越緊張越交流、越交流越緊張，導致國際間產生疑慮，認為「台灣與中國是不是不清不楚走國民黨的路線」，這是令人感到憂心的。

國民黨 青年 馬英九基金會

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