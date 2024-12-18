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選罷法議事錄大戰爆衝突 藍舉牌喊開會、綠嗆違法不確認

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
朝野為確認選罷法議事錄與否爆發口角衝突。記者黃婉婷／攝影
朝野為確認選罷法議事錄與否爆發口角衝突。記者黃婉婷／攝影

朝野今天再戰選罷法「+1」修法版本，民進黨立委一早搶占立法院內政委員會主席台喊反對確認當天議事錄，要求立法院長韓國瑜召開協商化解爭議，國民黨立委在神隱1小時後，突舉牌衝入高喊「不開會、搞戒嚴」，民進黨立委敲桌反嗆「違法議事錄不能確認」，雙方爆發口角衝突，氣氛火爆。

內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩16日排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委因搶占主席台，民進黨立委不得其門而入，上午9時2分徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會，朝野衝突一觸即發。

今天內政委員會原先排定審查行政院明年度施政計畫及收支預算報告，會議開始前循例確認16日的會議議事錄。民進黨團8時30分起陸續占據主席台，喊話違法議事錄不予確認，但徐欣瑩直到9時都未現身會議室，會議截至10時前都未開始。

期間，國民黨團書記長林思銘曾到委員會走廊與民進黨團幹事協商，他強調，按議事規則，今天就是要確認上次議事錄，而議事錄確認與否，須待主席上台後大家再表達意見，今天不開會是因為民進黨霸占主席台，更撂話「若繼續阻擋預算不讓開會，民進黨要付最大責任」。

民進黨團書記長蔡易餘反嗆，周一也沒確認議事錄，且會議有爭議，應先擱置直接審預算，別把預算當肉票。雙方協商未果，不歡而散。

國民黨立委在神隱1小時後，突在10時舉牌衝入會議室高喊「不開會、搞戒嚴」、「我要開會」，民進黨立委則敲桌反嗆「違法議事錄不能確認」、「國民黨怕罷免」，朝野相互叫囂，會議仍陷入僵局。

國民黨立委10時許，突舉牌衝入高喊「不開會、搞戒嚴」。記者黃婉婷／攝影
國民黨立委10時許，突舉牌衝入高喊「不開會、搞戒嚴」。記者黃婉婷／攝影

國民黨 民進黨 選罷法

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