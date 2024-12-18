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就安基金濫用連環爆 藍委要求暫緩審查勞動部預算「拒絕背書」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立院衛環委員會今續審勞動部公務及基金預算，因就安基金濫用爭議連環爆，有委員主張今天應暫緩審查勞動部預算，現場休息協商。記者葉冠妤/攝影
立院衛環委員會今續審勞動部公務及基金預算，因就安基金濫用爭議連環爆，有委員主張今天應暫緩審查勞動部預算，現場休息協商。記者葉冠妤/攝影

立院衛環委員會今續審勞動部公務及基金預算，因近日連環爆出就業安定基金濫用爭議，立委廖偉翔今發言主張今暫緩審查勞動部預算，他認為若立委現在審勞動部預算，等於是替勞動部濫用公帑背書，但立委黃秀芳、林月琴則認為可先保留爭議項目，不該全部預算都不審查。現場休息協商後，委員會決議今只審公務預算、基金擇期再審。

對於審計長陳瑞敏昨在立院表示，初步發現一一二年度未符合基金用途的支出有五千多萬，將協助收回；近二年，審計部也已針對就安基金違反規定的支出收回三億多元。洪申翰受訪時表示，因目前尚未收到審計部正式報告，待收到報告了解細節後，才有辦法續處置，他並強調，勞動部對就安基金的態度是絕不迴避問題，未來也會提出機制面的解方。

他說，審計部提及不符基金用途的五千多萬，目前聽起來是很多個項目的加總，可能每一項認定狀態都不一樣，從勞動部角度來說，會希望趕快拿到正式報告，若有不當的地方，該怎麼處置，就會依法處置。

除此，勞動部最近也正在討論就安基金的強化把關機制，如何讓基金管理更具監理功能、擴大透明化處理，都在規畫跟思考範圍。由於前勞動部長許銘春也被爆出濫用就安基金拍個人沙龍照等，洪申翰說，他自己還沒跟許部長聯絡，目前優先檢討制度面問題。

廖偉翔表示，有鑒於就安基金弊案叢生，坐實前勞動部部長潘世偉離職時所言，就業安定基金就是勞動部「小金庫」，並指出「美其名為公，卻以私利為目的」。這次因北分署霸凌事件，國人才看見就安基金遭許銘春挪用辦個人演唱會、拍沙龍照、買網軍等，連審計部都說不符支出用途達五千多萬。再者，賴政府總預算超過3兆，公務預算應可如實編列，不該再繼續「吸血」就安基金，若委員會今天硬要繼續審查基金預算，等於是替勞動部背書，他主張在勞動部釐清就安基金近五年收支項目、檢討報告送出，並交叉比對審計部報告之前，應暫緩基金預算處理。

立委劉建國則說，審預算跟就安基金執行面是兩件事，行政部門執行出狀況，不該由立委承載。但立委王育敏認為，連審計部都說明就安基金至少有五千多萬的違法濫用，若往前追溯查更仔細，不曉得濫用程度有多嚴重、離譜，也令人進一步懷疑其他基金使用是否也存在弊端。她反駁劉建國說詞，強調若立委更嚴謹監督預算，要求主管機關對每一筆預算使用交代清楚，當然能降低濫用機會，像許銘春那樣對就安基金上下其手的空間就越小，為避免基金再被濫用，絕對是加嚴審查。

最後委員會決議今天暫緩基金審查，僅先審查勞動部公務預算、職業災害預防及重建中心預算。

勞動部 就業安定基金 廖偉翔 機制 洪申翰 許銘春

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