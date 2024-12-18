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馬英九今訪陸「努力將兩岸民間的誤解降到最低」
前總統馬英九今再率大九學堂學員訪陸，他在行前表示，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少。透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉，未來他們會繼續努力。
馬英九上午在桃園機場發表談話指出，這是他第三次訪問中國大陸，帶著大九學堂的同學。這是他們兩周前邀請大陸師生訪問團後，很快地安排台灣同學們訪問大陸，現階段這樣的兩岸青年回訪交流，是格外重要的。
馬英九說，尤其現在全球戰爭頻仍，兩岸關係遠較他執政時期緊張，馬英九基金會以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲，這是他身為前總統的責任，也是我為台灣鄉親，為兩岸和平盡心盡力所能做的。
馬英九說，基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉，未來他們會繼續努力。
馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，此行將參訪哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，之後會到成都參訪都江堰水利工程與熊貓博物館等文化之旅。至於此行是否會與大陸官方會面，蕭旭岑說，這幾次到大陸去都一貫的客隨主便，參訪時各地方官員都有出面接待，這次也是看他們安排。
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