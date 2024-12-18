【即時短評】四接別政治霸凌 莫讓基隆港和環境付代價

台電四接去年環評會被民團控「黑箱環評」，監察院調查更毫不留情面直批損及長期以來環評會議所建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約」原則。從中火到四接，看得出來中央政治考量往往高過民意，莫讓基隆生態及港航安全為代價，台電下月環評會要再闖關，環境部應守住專業，不要再被政治霸凌。

今年中，基隆市長謝國樑罷免案案如火如荼展開，台電四接環評補件提出「因故展延」五個月至年底，近日台電已完成補件將重開環評會，這個展延的理由就被民團指很「政治」，一是台電怕四接成為拆樑行動議題，二是賴清德總統剛上任，大陣仗宣布成立的氣候變遷委員會要如何運作、高層能源走向旨意都還不明朗化，擔心環評硬闖難滅火。

四接攸關基隆港未來的發展及航運的生存，但過去從中央到地方，在同為綠執政下，一路開「長綠」闖關，接著內政部、中選會聯手「沒收」四接公投連署，國民黨基隆市長謝國樑執政後在開發位置東移找到切入點，廢止前朝公文，但農業部撤銷處分後又回到環評原點，謝國樑挺過罷免案，對四接仍無法拿回主導權。

去年5月和7月專五審挨批「黑箱環評」，從監察院的調查意見發現民團和民代的主張並非無的放矢，監察院痛批環評過程諸多荒謬作為，環境部再不尊重專業硬闖，恐引爆更大政治爭端。

賴清德總統上任時宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，說要加強與社會對話，強調四接要在這個平台好好溝通，基隆人質疑只是政治上「兩手」策略。如今，基隆人質疑溝通在哪裡，民眾訴求環評前應先在地方開公聽會，中央不能漠視。

經濟部長郭智輝10月底在立法院答詢立委時一席話，指若如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組，就會缺電，外界解讀已為四接環評「定調」。

不蓋四接真的會缺電嗎？針對經濟部的說法，守護外木山行動小組提數數據反駁，協和新燃氣一號機預計2030年6月始商轉，二號機商轉時程更是預計在2034年之後，而2030年後，夜間備用容量率均超過23%，即使扣除協和新機組仍超過20%，明顯沒有缺電問題。因為缺電要蓋的理由，並無法說服民團和基隆人。

港航人士憂心滅港，以大陸「鈺洲啟航輪」擱淺事件為例，進基隆港時一根吊臂就撞毀岸上價值三億的橋式起重機，颱風天出港擱淺野柳，油料汙染威脅近二個月未解，未來LNG船如在基隆港出狀況，不管爆炸、擱淺或撞擊等意外，誰來保障港口航安？應有安全實驗數據支撐開發方案，才能說服大眾。

中油、台電惡性競爭搶天然氣主導權，從桃園三接藻礁爭議，到基隆四接滅基隆港質疑、台中五接威脅海洋生態等，這些重大公共建設為名推動的天然氣設施，但政治先行，民意和生態環境拋諸腦後，故事雷同，主角換人。

環評會對海洋生態、海岸景點、城市景觀、基隆港營運的衝擊，都要有能過關的理由。況且並沒有完整評估氣候變遷和淨零碳排，政府會不會過度依賴天然氣，延緩淨零能源轉型，拖累出口產業的碳稅成本，都應有整體考量。